Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale’de dönüş yoğunluğu erken başladı

Çanakkale'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşü nedeniyle Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 3 kilometreyi aştı.

android-time 19:24 23 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Çanakkale'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşü nedeniyle Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 3 kilometreyi aştı.

Çanakkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi özellikle boğazın Avrupa yakasında tatilciler, uzun feribot kuyrukları oluşturmuştu. Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti.

donus-dha

Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale’den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu.

donus-dha10

Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi’ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

donus-dha9

Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.

donus-dha8

Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.

donus-dha7

Çanakkale'de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu. Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.

donus-dha5

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki yoğunluk nedeniyle seferlerin doldur- boşalt sistemiyle yapıldığı belirtildi.

donus-dha4

Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Kabatepe- Gökçeada hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 olmak üzere toplam 16 feribotla hizmet veriliyor. DHA

donus-dha3 donus-dha2
Son güncelleme: android-time 19:5123.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar