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CHP’li vekil Erol’dan, Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti.

android-time 17:50 25 Haziran 2018
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CHP’li vekil Erol’dan, Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti.

Dün yapılan seçimlerde Elazığ’dan milletvekili seçilen CHP’li Gürsel Erol yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

 

41 YIL SONRA ELAZIĞ'DA MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADAYI GÜRSEL EROL, İLK ZİYARETİNİ ANNESİNE YAPTI. FOTO:İHA

41 YIL SONRA ELAZIĞ’DA MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADAYI GÜRSEL EROL, İLK ZİYARETİNİ ANNESİNE YAPTI. FOTO:İHA

24 Haziran seçim sonuçlarının partileri açısından tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın sonucu olduğunu belirten Milletvekili Gürsel Erol, “Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır” dedi.

İHA

Son güncelleme: android-time 08:3026.06.2018
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