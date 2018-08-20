Kadıköy’de töre cinayeti!

İstanbul'da tercümanlık yapan Ahmet K. (40) beş yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Ç.K.'nın (29) Diyarbakır'dan gelen erkek kardeşi tarafından öldürüldü. Şüphelilerden biri İstanbul’da diğeri Diyarbakır’da yakalandı.

Cinayet Kadıköy Libadiye Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı'ndaki bir kafede 17 ağustos gecesi işlendi.

İddiaya göre, öldürülen Ahmet Kaya 5 yıl önce kendisinden 11 yaş küçük olan Ç.K. ile evlenmek istedi. Ancak Ç.K.'nın ailesi bu evliliğe karşı çıktı. Ahmet Kaya 2013 yılında Ç.K. ile İstanbul'a kaçtı. İkili gizlice evlendi.

KADIN BARIŞMAK İÇİN DİYARBAKIR’A GİTTİ

Ç.K.'nın ailesi evliliğe bir türlü razı olmadı. Ahmet Kaya, eşinin ailesiyle arasını düzeltmek istese de başarılı olamadı. Ç.K., 2 ay önce barışmak için Diyarbakır'a ailesinin yanına gitti. Aile Ç.K.'nın geri dönmesine izin vermedi. Yaşanan bu durum karşısında Ahmet Kaya ile eşinin ailesi arasındaki sorun daha da büyüdü. Ç.K. ailesinin baskısına rağmen kaçarak kocasının yanına döndü.

KAYINBİRADERLERİ İSTANBUL’A GELDİ

Ç.K.'nın 2 erkek kardeşi İstanbul'a geldi. Daha sonra da Ahmet Kaya'yı arayarak görüşmek istediklerini söylediler. Kadıköy'deki kafede buluşma sağlandı. Ahmet Kaya ve kayınbiraderleri Mehmet A. ve İdris A. ile bir süre sohbet etti. İddiaya göre sohbet sırasında tartışma yaşandı. Bu sırada Ç.K.'nın kardeşi İdris A., lavaboya gitmek için masadan ayrıldı. Daha sonra ise geri gelerek Ahmet K.'ya doğru tek al ateş etti. Ahmet Kaya boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırgan kardeşiyle birlikte kaçarken Ahmet Kaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Cinayet Masası dedektifleri, iki şüpheliyi de belirledi. Hırsızlıktan suç kaydı olan inşaat işçisi İdris A., İstanbul'da kardeşi ise Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edildi. İdris A. tutuklanırken kardeşi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.