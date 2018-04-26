Manisa’da korkunç kaza! 3 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Öte yandan 3 belediye işçisinin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzerinin 2 yıl önce aynı bölgede meydana geldiği ortaya çıktı.

Saat 16.00 sıralarında, Turgutlu’dan Manisa yönüne giden Nilay Enginer (36), Mermerciler Sitesi yakınlarında, kullandığı 33 KDK 51 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına dalan otomobil, ardından önünde seyir halinde bulunan 45 AT 985 plakalı otomobile çarpıp, kaldırımı aşarak bir sitenin önünde park halindeki 31 LT 577 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Nilay Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Enginer ise Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Diğer araç sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşları gözlerinin önünde yaşamını yitiren diğer belediye işçileri gözyaşlarına boğuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, olay yerinde kazayı gören diğer belediye işçilerinden bilgi aldı. Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yolda gerekli önlemler alındıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Görgü tanıkları otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu belirtirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 2 YIL ÖNCE DE 3 BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLMÜŞTÜ Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu 3 belediye işçisi yaşamını yitirdiği kazanın bir benzerinin 2 yıl önce aynı bölgede meydana geldiği ortaya çıktı. 19 Mayıs 2016’da İzmir’den Manisa yönüne giden Mustafa Kaya yönetimindeki 45 E 0301 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ait arıtma tesisi arkasındaki Çevreyolu’nda refüjde peyzaj düzenlemesi yapan belediye işçilerinin arasına dalmış, Bayram Çınar, Ercan Arslankiray ve Özkan Bozkurt yaşamını yitirmiş, Hasan Hüseyin Yiğit ise yaralanmıştı. AJANSLAR