Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Sıcak havaya aldanmayın, yağışlar geri geliyor

Meteoroloji Pazar ve Pazartesi günü ülke genelinde nasıl bir hava durumu olacağını açıkladı. Yarın öğle saatlerine kadar yurtta yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu zamanla batı bölgelerimizin çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yarın (01 Nisan Pazar günü) öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
02 Nisan Pazartesi günü yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacağı Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz ile Balıkesir, Denizli, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) eseceği bekleniyor.
03 Nisan Salı günü kuzeydoğu kesimlerde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kastamonu ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 04 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi ve sonrasında önümüzdeki hafta sonuna kadar yağışsız bir periyot bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; Ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, Pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, Salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDIRNE 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELI 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKIRDAG 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENIZLI 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
IZMIR 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUGLA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, ilk saatlerde batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
ISPARTA 5°C, 17°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
MERSIN 14°C, 22°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KAYSERI 5°C, 21°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 21°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
SINOP 8°C, 15°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 23°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, ilk saatlerde Orta Karadeniz kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RIZE 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 25°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
TOKAT 6°C, 22°C
Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu
TRABZON 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AGRI 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
MARDIN 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SANLIURFA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu