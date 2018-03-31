Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Sıcak havaya aldanmayın, yağışlar geri geliyor

Son dakika haberi... Hava sıcaklığı Pazar günü ülke genelinde artacak, Pazartesi günü yeni yağışlı sistem ile birlikte iç ve Batı kesimlerde, Salı günü Kuzeydoğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak. Yurdumuzun Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumuna ilişkin ayrıntılar...

Meteoroloji Pazar ve Pazartesi günü ülke genelinde nasıl bir hava durumu olacağını açıkladı. Yarın öğle saatlerine kadar yurtta yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu zamanla batı bölgelerimizin çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yarın (01 Nisan Pazar günü) öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

02 Nisan Pazartesi günü yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacağı Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz ile Balıkesir, Denizli, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) eseceği bekleniyor.

03 Nisan Salı günü kuzeydoğu kesimlerde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kastamonu ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 04 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi ve sonrasında önümüzdeki hafta sonuna kadar yağışsız bir periyot bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, Pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, Salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDIRNE 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELI 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKIRDAG 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 4°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENIZLI 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

IZMIR 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUGLA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, ilk saatlerde batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

ISPARTA 5°C, 17°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

MERSIN 14°C, 22°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KAYSERI 5°C, 21°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

KONYA 7°C, 22°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 21°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

SINOP 8°C, 15°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 23°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, ilk saatlerde Orta Karadeniz kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RIZE 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 25°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

TOKAT 6°C, 22°C

Parçalı, ilk saatlerde yer yer çok bulutlu

TRABZON 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 5°C, 23°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

MARDIN 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SANLIURFA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu