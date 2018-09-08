‘Rektör efendi, ayakkabı numarasını da yaz!’

Çanakkale’deki ‘adrese teslim’ kadroya MHP İl Başkanı Hakan Pınar isyan etti. Pınar, "Yazık bu Çanakkale'nin evlatlarına, susarsam dilim şişecek" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) ‘adrese teslim' kadro iddialarına bir yenisi eklendi. ÇOMÜ Personel Daire Başkanlığı'nca yayımlanan ilanda 30 kişinin işe alınacağı ve bunlardan 3'ünün büro elemanı olacağı vurgulandı. Ancak büro elemanı olabilmek için “Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 9 yıl çalışmak ve bunun en az 2 yılında da rektör sekreterliği yapmak'' şartı konuldu. MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Rektör Yücel Acer'e tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

‘SUSARSAM DİLİM ŞİŞECEK'

“Eee Rektör Efendi diyet borcunu ne güzel ödüyorsun, niye işe gireceklerin ayakkabı numarasını yazmadın. Adrese teslim ilana çıkıyorsun, aslında sözüm sana değil sen meşrebinin gereğini yapıyorsun… Sen selsin, martta gideceksin. Sözümüz kendini kum zannedenlere. Yazık bu Çanakkale'nin evlatlarına, susarsam dilim şişecek.”

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili adayı Rıdvan Uz ise “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kul hakkı yemeye, yandaş kayırmaya devam ediyor” dedi. 2012 yılında verilen ilanda da büro personeli olmak için “Gelibolu Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu belgesine sahip olmak” gibi şartlar konulmuştu.