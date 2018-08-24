Tunceli mucizesi

Terörün beli kırılınca, peş peşe fabrikalar açıldı. Yüzlerce genç işsizlikten kurtuldu. Munzur’da plaj açıldı, gondol sefası başladı.

Tunceli'de Belediye Başkanlığı görevini de üstlenen Vali Sonel, en önemli başarının teröre vurulan darbe olduğunu belirtti. “Tunceli, artık yatırım merkezi oldu. 3 fabrika açıldı. Birinin temeli atıldı. 8 ülkeye ihracat yapılıyor” dedi.

Ülkemizde okuma ve yazmanın en yüksek olduğu illerin başında Tunceli gelir. Ne yazık ki Tunceli'nin adı yıllardır “terör”le anılıyor. Kutuderesi, Ali Boğazı örgütlerin barınma, eğitim merkezi olarak biliniyor. Yıllarca askerin giremediği girince de bulamadığı bir bölge…

Başka illerde, ilçelerle ilgili SÖZCÜ'de yazılar çıkınca, Tunceli Valisi ve aynı zamanda Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Tuncay Sonel, “Neden Tunceli yok? Tunceli artık cazibe merkezi” diyor. “Devletin şefkatini ve merhametini toplumun her kesimine göstererek, yöre insanının devlete bakış açısını değiştirdik” dediğinde mutluydu.

Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, “Tunceli'de göreve başladığımda ilin en önemli sorunlarından olan istihdamı öncelikli sorun olarak belirledim” diyor. Tuncay Sonel ne yaptığını şöyle anlattı:

VATANDAŞA İŞ VE AŞ OLANAĞI

“İş adamlarıyla görüşmeler yaptım. Yüzlerini Tunceli'ye çevirdiler. Tunceli'de 3 tekstil fabrikası kuruldu. Çok sayıda vatandaşımız iş ve aş sahibi oldu. Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, kurulan fabrikalar ve yeni iş alanlarıyla 4. sıraya yükseldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve şu anda 225 kişinin iş başı yaptığı Peri Tekstil Fabrikası'nda 5 ayda ihracat seviyesine gelindi. Fabrikada üretilen ürünlerin yer aldığı ilk ihracat Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya olmak üzere 8 ülkeye gönderiliyor. Bir tekstil fabrikasından yılda 85 milyon Euro ihracat geliri elde edilecek. Böylece Tunceli'de ilk kez ciddi manada ihracata başlanmış oldu. Organize Sanayi Bölgesi'nde, 500 kişinin istihdam edileceği 4. tekstil fabrikasının da temeli atıldı. Bu fabrikamızla birlikte 3 bin vatandaşa iş ve aş imkanı sağlanacak. Tunceli'deki istihdam alanları tekstil fabrikalarıyla da sınırlı kalmadı. Özel sektörce yapımı tamamlanan Çağrı Merkezi'nde de en az 960 vatandaşımız istihdam edilecek.



ESNAFIN ÇİLESİNE SON

Tunceli için en önemli projelerden biri de Kent Meydanı ve Yeraltı Çarşısı Yenileme Projesi. Projeyle Tunceli esnafının yıllardır çektiği sıkıntılar son bulacak. Yapıldığı günden beri yenilenmeyen yeraltı çarşısını ve içerisinde bulunan yağmur, kar sularının sızması nedeniyle zarar gören 85 dükkânın yenilenmesini içeriyor. Bununla beraber, yer altı çarşısı üzerinde bulunan alan kent meydanı olarak düzenlendi. “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında, 1334 öğrenci, üniversiteleri gezmeleri için özel uçakla Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, Denizli, Çanakkale ve Aydın'a gönderildi. Öğrencilere kitap, satranç takımı gibi armağanlar dağıtıldı. Köylerden ve kenar mahallelerden gelen yüzlerce öğrenciye sabah kahvaltısı verilmesi ve öğrencilerin yurtlardan okullara ücretsiz olarak taşınması da öğrencileri rahatlattı.” Vali Tuncay Sonel, ilde göreve başladığı ilk günlerde yaklaşık bir milyon TL'ye yakın maliyeti olan festivali iptal etmişti. Bu para, üniversitede okuyan gençlere burs olarak veriliyor. Ailesi Tunceli merkez ya da ilçelerinde ikamet edip Munzur Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer üniversitelerde okuyan 1008 aktif lisans öğrencisine, sekiz ay boyunca ayda 200'er lira destekte bulunuluyor.

ÖĞRETMENLERE PARİS SÜRPRİZİ

Öğrencileri geleceğe hazırlayan öğretmenleri de unutmamak gerek. Vali Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı sürprizle 24 öğretmene dört gece beş gün süren Paris seyahati armağan etti. Belediye bünyesinde hizmet veren aşevinden, her gün bin kişinin evine sıcak yemek gidiyor. Kuru gıda yardımı da yapılıyor. Tunceli Belediyesi Giysi Mağazası ile hayırsever işadamlarının desteğiyle vatandaşların her türlü giysi ihtiyacı karşılanıyor. Yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların evleri de temizleniyor. Hatta kuaföre gidemeyenlerin evine kadın ve erkek kuaförleri gönderiliyor. Tüm bu çalışmalar sonucunda tam olarak sosyal belediyecilik anlayışı yürütülüyor. Sonel'e göre “Tunceli'ye Devlet eli değdi.” Uygulamaya konulan projelerden birisi de “Çay Keyfi Sokağı” projesiydi. İl merkezinde bulunan eski yapılar yıkıldı, yerine kentin dokusuna uygun yerler inşa edildi. Çalışmalar kapsamında, inşa edilen çay evlerinde rüstik aydınlatma ve ateş tuğlası ile zemin kaplaması yapılarak otantik bir ortam oluşturuldu.Her ay bir yazar, tiyatro ve konser etkinlikleriyle Tunceli'nin sosyal hayatı renklendiriliyor.

Munzur'da gondol sefası

Kent merkezindeki Mameki Köprüsü ile Mavi Köprü arasında 80 bin metrekare yeşil alanı kapsayan bölge; park, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, lunapark, amfi tiyatro, spor alanları ve Dersim Plajı'ndan oluşuyor. İnsanlar, burada hoşça vakit geçirebiliyor. Ayrıca tüm bunları süsleyecek olan peyzaj düzenlemeleri ile yepyeni bir soluk, modern bir görünüm ve prestijli bir yatırım Tunceli'ye kazandırıldı. Munzur Çayı kıyısına deniz kumu getirildi, plaj oluşturuldu. “Dersim Beach” adı verilen plaj alanında; şezlong, şemsiye, tuvalet, duş gibi hizmetler ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

VENEDİK GİBİ

Tunceli'ye hayat veren Munzur Nehri, belediye tarafından alınan gondollarla daha da renklendi. Munzur Çayı kıyısında vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için alınan gondollar, ücretsiz olarak hizmete sunuldu.



Vali, “Gondol turlarıyla Tunceli, artık Venedik'i aratmıyor” diyor. Geçmişte su kesintilerinin vatandaşları çileden çıkardığı kentte, Tunceli il merkezinden 80 kilometre mesafede bulunan Munzur Gözeleri'nden çıkan, ülkemizin en kaliteli sularından olan Munzur Suyu, Tunceli'ye getirilecek. Böylece Tunceli'nin içme suyu problemi de çözüme kavuşturulacak.

BİSİKLET İÇİN YOL

Tunceli-Ovacık yolundaki mevcut yol güzergahından, Ana Fatma mevkiine kadar 7 km'lik yol genişletme ve düzenleme çalışmaları ile seyahat rahatlığı ve güvenliği sağlanıyor. Proje ile yapılacak olan bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra Munzur Çayı kıyısında hayata geçirilecek olan piknik alanı ile sosyal hayat daha kaliteli hale getirilecek.

‘Girilmez' denilen Ali Boğazı'nda çay keyfi

ARİFE günü, Vali Sonel ve komutanlar bir dönem “Girilmez” denilen Ali Boğazına gittiler. Dağın zirvesinde çay içtiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Bölücü terör örgütü militanları neredeyse bölgede kalmamış. Adı yıllardır terörle anılan Tunceli'de, şu bayram gününde oteller dolu. Binlerce kişi Tunceli ve ilçelerini ziyarete gelmiş. Vali, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde cadde ortasında kalan elektrik direklerini de yakında çektirecek.