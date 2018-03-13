Doktorlara ‘tükenmişlik sendromu’ teşhisi

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken, Türkiye'deki sağlık çalışanlarında 'tükenmişlik sendromu' olduğunu açıkladı. Bacaksız'a göre sağlık sistemindeki sorunlar, sağlık çalışanlarını gelecek kaygıları olan mutsuz insanlar haline getiriyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına reçete yazdı. Sağlık çalışanlarına ‘'Tükenmişlik sendromu'' teşhisi konuldu. Bacaksız ‘'Sağlık görevlileri, iş yükündeki fazlalıktan, şiddetten, düzensiz çalışma saatlerinden ve liyakatsiz atamalardan şikayetçi. Nöbet saatleri düzenlenmeli, yıpranma hakkı tüm personele uygulanmalı, angarya çalışmaya son verilmelidir” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEMUR STATÜSÜNDE KADRO VERİLMELİ”

Bacaksız reçetesinde sağlık çalışanları için ‘Sağlıkta dönüşüm programının yol açtığı tükenmişlik sendromu’ tanısı koydu, tedavi için de “Çalışma saatleri kısaltılmalı, mesai saatleri yeniden düzenlenmeli. Döner sermaye ek ödemeleri emekliliğe yansımalı. Sağlık çalışanlarının mesleki hastalıkları için özel bir düzenleme yapılmalı; Sağlık çalışanlarına memur statüsünde kadro verilmeli. Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı ve emekçiden yana politikalar uygulanmalıdır” önerisi yaptı.

Sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edildiğini savunan Bacaksız,”Sağlık çalışanları, aşırı ve düzensiz çalışma, ücret yetersizliği ve adaletsizliği, çalışma barışının bozulması, mesleki tatminsizlik, kayırmacılık, liyakatin dikkate alınmaması, çalışma koşullarının sürekli değişmesi, güvencesizlik, gelecek kaygısı ve şiddet nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır” dedi.

“HEKİM SAYISINDA SONLARDAYIZ”

Sağlık hizmeti talebinin her geçen gün artmasına rağmen personel ihtiyacının karşılanmadığına vurgu yapan Bacaksız, “Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 181 iken, OECD ülkelerinde 343'tür. OECD ülkelerinde 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 1.098 iken, Türkiye'de 257'dir. Personel açığı nedeni ile sağlık çalışanlarının iş yükü artmakta, bu durum sağlık çalışanlarının ruhsal ve fiziksel sağlığına zarar vermektedir” dedi. Sağlık personeline şiddet konusunda da şunları söyledi:

”Sağlıkta şiddetin artmasında piyasalaştırılmış sağlık sistemi kadar, hükümet temsilcilerinin yanıltıcı beyanlarının da etkisi bulunmaktadır. Tıbbi gerekliliğe, sağlık kurumlarının olanaklarına, çalışan sayısına bakılmaksızın her istediğini istediği anda almak isteyen müşteri mantığı ile sağlık çalışanına saldırılmaktadır. Bayram, resmi tatil demeden, 7/24 hizmet veren sağlık çalışanları, mesleki değersizleştirmenin kurbanıdır. Uzun ve düzensiz çalışma saatleri, ücret yetersizliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının yanı sıra liyakatsız atamalar ve kayırmacılıklar da sağlık personelinin motivasyonunu düşürmüştür. Siyasi iktidar akılcı ve bilimsel sağlık politikalarını uygulamaya koymalı, sağlıkta dönüşümden vazgeçmelidir.”