Himalaya ve kaya tuzu kullanıyorsanız dikkat

Profesör Doktor Yeşim Erbil, sağlıklı yaşam reçetelerini açıkladı. Erbil, son yıllarda yararlı olduğu söylenen kaya ve Himalaya tuzlarında yeterince iyot yoktur. Yüksek oranda sodyumlu bu tuzlar; plütonyum, radon gibi çok zararlı radyoaktif maddeler de içerir" ifadelerini kullandı.

Haber/Nazan Doğaner Halıcı

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, ‘Hangi tuz daha sağlıklı' tartışmalarına son noktayı koydu… ‘Her türlü tuzu az tüketmek gerekir' dedi. İşte anlattıkları: Sıklıkla gündeme getirilen ve çok yararlı olduğu söylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur ve yüksek oranda sodyum mevcuttur. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalara göre, bu tuzların içinde plütonyum, radon gibi çok zararlı radyoaktif maddeler bulunmaktadır.

Organik aldatmacası

Normal tuzla benzer oranda sodyum içeren kaya tuzu sanki ‘organik bir tuzmuş gibi' takdim edilmektedir. Piyasada yapay tuz olarak satılan, sodyum içeriği biraz daha azaltılmış tuzlar da mevcuttur. Bunların potasyum içeriği son derece yüksek ve böbrek hastaları için son derece tehlikelidir. Bu tuzların kullanımıyla insanlarda iyot eksikliği gelişme tehdidi vardır. Doktor önerisi olmadan iyotsuz tuz kesinlikle kullanılmamalıdır. İyot eksikliği; guatr oluşumu dışında düşüklere, ölü doğumlara, bebek ölümlerine, doğumsal anomalilere, fiziksel ve mental geriliklere neden olur.

Günde ne kadar tüketilmelidir?

Önerilen günlük tuz tüketim miktarı 5 gramdır. Ancak ülkemizde ortalama 15-18 gram tuz kullanılmaktadır. Günlük 10 gram iyotlu tuz tüketen kişi 500 mikrogram iyot alır. Günlük iyot ihtiyacı erişkinlerde 150 mikrogram, gebelerde ve lohusalarda 200 mikrogramdır. Tuzun zararlı olmasının nedeni yüzde 95-97'sinin sodyum içermesidir. Bu sodyum oranı tüm tuz çeşitlerinde yüksektir ve hipertansiyona neden olur.

Karanlık yerde muhafaza edin

İyot insan vücudunda bulunan en önemli elementtir ve 20-30 mg bulunur. Bunun yüzde 75' i de tiroit bezindedir. İyotlu tuz, iyot eksikliğinden korunmak için kullanılır. Tuzların içerdiği iyottan maksimum yararlanabilmek için tuzlar ağzı kapalı, karanlık ve serin yerde saklanmalıdır. Yemeklere piştikten sonra eklenmelidir.