İdrarda PH nedir? İdrarda PH yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

İdrarın asitliği veya alkalinitesinin bir ölçüsüdür. İdrar pH'ının kontrol edilmesi rutin idrar tahlilinin bir parçasıdır. Peki, İdrarda PH yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İdrar tahlili, birçok hastalığın tanısında istenen ve ve önemli bilgiler içeren bir testtir. Rutin olarak hastane ve özel laboratuarlarda idrar örnekleri genellikle “Tam İdrar Tahlili” (TİT)” denen bir test istenerek incelenir. İdrarda PH yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

İDRARDA PH NEDİR?

İdrar, diğer vücut sıvıları gibi, asidik veya alkali olabilir. Asitli maddeler 7’den daha az bir pH’a sahiptir ve alkali maddeler daha yüksek bir pH’a sahiptir. İdrar normalde hafif asittir, pH 6 civarındadır, ancak 4.5 ila 8 arasında değişebilir. İdrar pH değişikliklerine, diyetinize, bazı hastalık süreçlerine ve aldığınız ilaçlara bağlı olarak değişir. Asit veya alkali idrar atmak, vücudun asit-baz dengesini, asitlik ve alkalinite arasındaki dengeyi korumaya yardımcı olur.

İdrar pH’sini etkileyen faktörler arasında kusma, diyare, akciğer hastalığı, hormonlar, böbrek fonksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu bulunur. Normal değerler pH 4.6 ila pH 8.0 arasındadır.

İDRARDA PH YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

İdrarda Ph değerinin 7’nin üzerinde çıkması idrarın bazik olduğunu göstermektedir. Böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları, kusma ve böbrek tüplerine bağlı asidoz gibi durumlarda idrar Ph yükseltmektedir.

İdrar pH'ının arttığı (alkali) bazı durumlar:

– Kan transfüzyonları

– Kusmalar

– Uzun süren soğuk banyo

– Alkali yapıcı maddelerin fazla alımı

İDRARDA PH DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

İdrarda Ph düşük çıkması idrarın asit özellikle olduğunu göstermektedir. Asit idrarda Ph değeri 7’nin altındadır. Asidoz, susuz kalma, ishal, açlık şeker koması gibi durumlarda idrar Ph düşer ve asidik özellik de olur.

İdrar Ph'ının azaldığı (asit) bazı durumlar:

– Asidozlar

– DM(Şeker Hastalığı)

– Kronik nefritler

– Gut

– Lösemi

– Yüksek proteinli diyet

– Asidik ilaçların alınması

– Sakkarin alınması

– C vitamini eksikliği

– Akut eklem romatizması