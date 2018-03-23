Menemen nasıl yapılır? İşte her öğünün gözdesi menemen tarifi…

Hem kolay yapılışı hem lezzetli ve besleyici olması hem de Türk mutfağına ve damak tadına uygunluğu nedeniyle sofralarımızın vazgeçilmezidir menemen. Peki Menemen nasıl yapılır? İşte her öğünde sofralarımızın gözdesi menemen tarifi...

Menemen nasıl yapılır? sorusu özellikle bekar bir yaşam süren kişilerce merak ediliyor. Sebeb ise pratik ve besleyici niteliklere sahip olması. İşte içerdiği domates, yumurta, biber ve baharatlarla damak tadımıza da uygun olan menemen tarifi… MENEMEN İÇİN GEREKLİ MAZLEMELER 8 adet domates,

8 adet yeşil biber,

1 adet orta boy soğan,

1 çay kaşığı pul biber,

1 tatlı kaşığı tuz,

3 yemek kaşığı sıvı yağı,

1 adet yumurta. MENEMEN TARİFİ VE YAPILIŞI Soğanı ve biberi ince ince doğrayın. Sonra sıvı yağında pembeleşene kadar kavurun. Üzerine pul biberi ilave edip karıştırın Daha sonra ince ince doğradığımız domatesleri ilave edip karıştıralım. (isteyenler domatesin kabuklarını soyabilir) Tuz ekleyip edip tekrar karıştırın. Orta ateşte üzeri kapalı bir şekilde domatesler yumuşayana kadar pişirin. Domatesler iyice yumuşadıktan sonra yumurtayı kırın. Yumurtayı spatula yardımı ile domatesin üzerine doğru yayın. Yumurta pişince ocaktan alın ve servis yapın. İLGİLİ HABER Muffin nasıl yapılır? İşte çay sofralarının vazgeçilmezi leziz muffin tarifi...