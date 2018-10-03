Okul kantini değil sanki süpermarket

Samsun'da bazı okulların kantinlerinde öğrencilere satışı yasak olan besinlerin bulunması velilerin tepkisini çekiyor. Özellikle ilkokul kantinleri süpermarketleri aratmıyor. Kantinlerde oyuncaktan, asitli içeceklere çikolatadan mantıya kadar her şey satılıyor. Velileler ise kantinlerin denetlenmediğini iddia ediyor.

Samsun’da özellikle ilkokullarda bulunan kantinlerde öğrencilere satışı yasak olan besin maddelerini bulunduğu iddia edildi. Bazı veliler kantinde satılan maddeler için okul yönetimine şikayette bulunduklarını söylemelerine rağmen hiç bir işlem yapılmadığını ileri sürdü.

İlkadım İlçesi’nde bulunan Mustafa Kemal İlokul’un kantini ise süpermarketi aratmıyor. Yaklaşık 6 metrekare olan kantinde ucuz plastik oyuncaklar, çikolatalar,kekler,oyun kartları,buzlu çay,meyve aromalı soda,gofret gibi maddeler satılıyor. Ayrıca kantinde sağlıksız bir ortamda mantı yapılarak çocuklara veriliyor. Oysa, Türkiye genelinde, okul kantinlerinde sağlığa uygun gıda satışı yapılıp yapılmadığının daha etkin kontrolü için Milli Eğitim, Sağlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarınca illerde denetim komisyonları, ilçelerde ise denetim ekiplerinin kurulmasına karar verilmiş ve yılda en az bir kez denetim yapılacaktı.

KANTİNLERDE SATIŞI YASAK MADDELER

Çıkarılan genelgeye göre, kantinlerde kızartma, cips, çikolata, gofret, şeker, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi ürünler satılamayacak. İçme suyu, ayran ve pastörize süt dışında kalanlar içecekler ise satışı uygun olmayan içecekler olarak belirtildi. Enerji içeceği, gazlı, kolalı, aromalı doğal mineralli içecekler, aromalı şurup, meyveli içecek ve tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri ve suları, meyve suyu konsantresi; kızartmalar, cipsler, çerezler; çikolatalar, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri; guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler; kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcılı yiyecek ve içecekler; krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması; çay ve kahve tarzı içecekler.

SATIŞI SERBEST MADDELER

Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuru yemişler, içme suyu, süt (pastörize), taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, yoğurt, ayran, pastörize peynir, günlük haşlanmış yumurta ve çeşnili ekmekler, yumurta, beyaz peynir, taze domates, havuç, marul, biber gibi sebzeler konularak yapılan sandviçlere, doğal mineralli su ve şekersiz gıdalar.