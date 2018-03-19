Yayınlarda bahar yağmuru

Yayın dünyamız zenginleşmesini sürdürüyor. Kitap fuarlarının yoğun ilgiyle karşılanması okuma tutkusunun somut kanıtını oluşturuyor. Yine de yeterli bulunmuyor. Açılan kitaplıklar, gezici kitaplıklarla birlikte gereksinimi karşılasa da okuma oranında doyurucu bir düzeye gelinmediği gerçek. Bize gönderilen kitapları okurlarımıza duyurmayı sürdürüyoruz.

– Prof. Dr. M. Tahir HATİBOĞLU'nun “Demeçlerle YÖKversite” adlı, 1981'den 2017'ye kadar verdiği demeçleri toplayan kitabı SELVİ Yayınevi ürünü.

– Munise AKSÖZ ile Mesut ÖZCAN'ın hazırladıkları “Merhaba Cano-Vecihi Timuroğlu'ndan Sevgiliye Mektuplar (1980-1983)” adlı kitap SU Yayınları ürünü.

-l Tanınmış gazeteci-yazar Emin ÇÖLAŞAN'ın köşe yazılarından oluşan “Hay Aksi! Aldatıldık” adlı kitabı HALK Kitabevi yayını.

– Emekli diplomat, ressam Daver DARENDE'nin “Bir Çocuğun Gözünden II. Dünya Savaşı” adlı anı kitabı TELGRAFHANI Yayınları'nın ürünü.

– BERFİN Yayınları'nın yeni ürünü, Erol SEVER'in “Muhammed-İslâm'ın Kaynakları-2” adlı kitabı 258. yayını, Araştırma-İnceleme Dizisi'nin 99. ürünü.

– Cazim GÜRBÜZ'ün “Aşk'a Zum” adlı incelemesi ile Sami ÜLKER' in “Aydınlığın Bedeli-Yeraltı Şiirleri” adlı, 101 şiiri içeren kitabı KORA Yayınları'nın ürünü.

– Yonca ŞAHİN'in şiirlerinden ve şarkı sözlerinden oluşan “Gönül Nağmelerim” adlı kitabı PAMİRAY Kitap-KORU Yayın Grubu A.Ş.'nin ürünü.

– Em.Kur. Kd. Albay Oğuz KALELİOĞLU'nun “İşte Gerçek Psikolojik Harp ve Kumpasların İçyüzü” adlı kitabı HİPOKRAT Kitabevi yayını.

– Tanınmış şair-yazar Ataol BEHRAMOĞLU'nun “Ne Çok Hain” adlı şiir kitabının 2. baskısı TEKİN Yayınevi ürünü.

– Cezayir'de askerî ataşelik, KKTC'de Tümen Komutanlığı da yapan Em. Tümgeneral Bahtiyar TÜRKER'in, küresel güçlerin çıkarları doğrultusunda gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel değişimlerin topluma ve ordulara yansımasını anlattığı “Dikey Kuşatma” ve teknolojik gelişmelerin lidere yansıması, kadın liderleri farklı kılan hususlar gibi konuları irdelediği “Liderlik” adlarını taşıyan iki kitabı PAYDA Yayıncılık'ın ürünü.

– Şair Murat HAYDAROĞLU'nun 7. kitabı Atatürk'ün yazdığı şiirlerle dolu “ATATÜRK” adını taşıyor.

– GALEATİ Yayıncılık'ın üç yeni ürünü Yavuz AKSAKALOĞLU'nun “Feto Kıskacında Askerî Okullar”, Çetin KARTAL'ın “Küreselleşme Sürecinde Devlet ve Ordu İlişkileri”, Selcan TAŞÇI'nın “Birini Asacaklar-Darağacındaki Medya” adlı kitaplar.

– Gazeteci Dursun ERKILIÇ'ın altı bölümden oluşan 348 sayfalık 8. kitabı “İçimiz Dışımız Siyaset” adıyla “Siyaseti ticaret gibi değil ibadet gibi gören ve yürüten siyasîlere ithaf” ettiği kitabı kişisel yayını.

-l Ahmet USTA'nın “Dünya Ülkelerinden Masallar” adlı, çocuklara özgü kitabı ÖZLEM Yayınevi ürünü.

– Siyaset ve eğitim dünyasının değerli ismi Mustafa GAZALCI'nın, tamamı belgelere ve günce notlarına dayalı “Siyasetçinin Günlüğünden- Anılar ve Anlatılar” adlı kitabı BİLGİ Yayınevi'nin yeni ürünü.

– H. Harun YÖRGÜÇ'ün “Badem Ezmesi” adlı, hikâyelerini topladığı kitabı kişisel yayını.

– Emekli öğretmen Şeref PINARBAŞI'nın “Eğitim Sil Baştan” ile “Dedem, Ben ve Torunum” adlı kitabı kişisel, “Kuantum Düşünce Tekniği, Köy Enstitüleri ve Karakter Yönlenimi” ile “Babam ve Oğluma Mektuplar” adlı kitapları PAYDA Yayıncılık ürünleri.

– Türkiye Yayıncılar Birliği'nin iki şirin yayını, 36. Uluslararası Kitap Fuarı'yla ilgili “Pısa 2015 Sonuçları (Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerinin ölçüldüğü en önemli sınavlardan biridir.) Işığında Eğitim Yayıncılığının Önemi” ile “Güçlü ve Çeşitli Bir Piyasa İçin Sabit Kitap Fiyatı: Almanya Örneği” adlarını taşıyor.

DERGİLER

– Berfin BAHAR'ın (İst.) 241. sayısı da yayımlandı.

– Manisa'da Nurgül TANYERİ'nin sahibi, Kaan TANYERİ'nin genel yayın yönetmeni olduğu üç aylık “Kasaba'dan Esinti” adlı derginin kış 2018-18. sayısı dolgun içeriğiyle yayımlandı.l Aylık Millî Çözüm dergisinin Mart 2018, 174. sayısı yazılar ve şiirlerle İstanbul'da yayımlandı.

– PTT Meslek Okulunu Bitirenler Yardımlaşma Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan “POS-TEL” dergisinin Ocak-Mart 2018, 612. sayısı çıktı.

– Salihli'de Ahmet OTMAN'ın yayımladığı ECE dergisi düzenli yaşamını sürdürüyor.

– Seçkin Yayınevi'nin “TERAZİ” adlı hukuk dergisiyle Türkiye Barolar Birliği, Ankara ve İstanbul Barolarının hukuk dergileri de düzenli yayınlar olarak işlevlerini yerine getiriyor.

– Ankara'da çalışmalarını sürdüren Dil Derneği'nin dergisi “Çağdaş Türk Dili” de duraksamadan yayımını sürdürüyor.

– Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün aylık bülteni ile Ufuk Üniversitesi'nin “Ufuk DÜNYASI” adlı dergisi de düzenli yayımlanıyor.

GAZETELER

Danişmend (Niksar), Bartın (Bartın).