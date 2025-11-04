Kasım ayının ilk haftasında gökyüzü, yılın en dikkat çekici doğa olaylarından birine sahne olacak. 5 Kasım gecesi, Ay 2025’in en parlak ve en büyük görünümünü sergileyerek gökyüzünü aydınlatacak. 2019 yılından bu yana Dünya'ya en fazla yaklaşan Dolunay unvanını taşıyacak.

AY, DÜNYA’YA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN OLACAK

Bu Dolunay, sıradan bir Dolunaydan daha etkileyici olacak çünkü Ay, o gece Dünya’ya ortalamadan yaklaşık 27 bin kilometre daha yakın bir konumda bulunacak. Yaklaşık 357 bin kilometre mesafedeki bu yakınlık, Ay’ın gökyüzünde yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16’ya kadar daha parlak görünmesini sağlayacak.

Bu özel konum sayesinde Kasım Dolunayı, 2025’in en dikkat çekici Süper Ay’ı olarak kayıtlara geçecek.

KUNDUZ AYI OLARAK DA BİLİNİYOR

Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklar, Kasım Dolunayı’na “Kunduz Ayı” (Beaver Moon) adını veriyor. Bu dönem, kunduzların kışlık barınaklarını hazırladığı ve avcıların nehirler donmadan önce yola çıktığı zamanı simgeliyor. Aynı zamanda doğanın kışa geçişini temsil eden bu Dolunay, kültürel açıdan da özel bir anlam taşıyor.

SÜPER AY NASIL OLUŞUR?

Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumdayken Dolunay evresine girmesiyle meydana gelir ama her Süper Ay aynı parlaklıkta olmaz. Bazı dönemlerde Ay, en yakın noktasına Dolunay’dan birkaç saat önce ya da sonra ulaşabilir. 5 Kasım 2025’teki Süper Ay, bu açıdan oldukça özel. Çünkü Ay, en yakın konuma geldiği an ile tam Dolunay evresi neredeyse aynı zamana denk geliyor. Bu durum da 2025’in en belirgin ve göz alıcı gökyüzü olaylarından birini oluşturacak.

İZLEMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Süper Ay’ı izlemek için teleskop veya özel bir ekipmana gerek yok. Çıplak gözle bile etkileyici bir şekilde görülebilecek. Ay, 5 Kasım saat 16.19’da tam Dolunay evresine ulaşacak. En güzel görüntü ise gün batımından kısa süre sonra, havanın kararmasıyla birlikte oluşacak. Bu sırada ortaya çıkan “Ay illüzyonu”, Ay’ı olduğundan daha büyük gösterir. Atmosferin mavi ışığı dağıtmasıyla, Ay’ın altın-turuncu bir renge bürünmesi bekleniyor.

Benzer parlaklık ve büyüklükte bir Süper Ay manzarası, 25 Kasım 2026 gecesi yeniden gözlemlenebilecek.