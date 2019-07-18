Son dakika… ABD’nin F-35 kararının ardından Rusya’dan flaş hamle

ABD dün Türkiye’nin ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmasına yönelik sürecin başlatıldığını resmen açıklamıştı.

Washington’ın bu hamlesinin nedeni ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıydı.

İLGİLİ HABER Merakla bekleniyordu: Ve ABD kararını verdi

ABD’nin bu kararından kısa bir süre sonra Rus devlet şirketi Rostec Direktörü Sergey Çemezov’dan önemli bir açıklama geldi.

Rus yönetici, “Türk meslektaşlarımız arzu ederse, biz Su-35 savaş jetlerinin sevkıyatının hazırlıklarını yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Rostec CEO’su daha önce de Ankara’nın F-35 programına katılımını sonlandırması halinde Rusya’nın Türkiye’ye Su-57 savaş uçaklarını satabileceğini ifade etmişti.

İLGİLİ HABER ABD spekülasyonuna Türkiye'den yalanlama

Rus yapımı Su-35 büyük oranda Rusya Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Çin ve Endonezya da bu jetler için Rusya’ya sipariş verdi.

Suhoy tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.

Sukhoi-35’in teknik özellikleri şöyle:

Mürettebat:1 Pilot

Uzunluk: 22,20 metre

Yükseklik: 6,43 metre

Kanat açıklığı: 15,15 metre

Ağırlığı: 34.000 kg

Servis tavanı: 18.000 metre

Hız: 2450 km/h

Motor: 2× Lyulka AL-35MF turbofan

Motorun İtiş Gücü: 137 kN