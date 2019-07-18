Son dakika… ABD’nin F-35 kararının ardından Rusya’dan flaş hamle

ABD dün Türkiye’nin ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmasına yönelik sürecin başlatıldığını resmen açıklamıştı.
Washington’ın bu hamlesinin nedeni ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıydı.
ABD’nin bu kararından kısa bir süre sonra Rus devlet şirketi Rostec Direktörü Sergey Çemezov’dan önemli bir açıklama geldi.
Rus yönetici, “Türk meslektaşlarımız arzu ederse, biz Su-35 savaş jetlerinin sevkıyatının hazırlıklarını yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.
Rostec CEO’su daha önce de Ankara’nın F-35 programına katılımını sonlandırması halinde Rusya’nın Türkiye’ye Su-57 savaş uçaklarını satabileceğini ifade etmişti.
Rus yapımı Su-35 büyük oranda Rusya Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Çin ve Endonezya da bu jetler için Rusya’ya sipariş verdi.
Suhoy tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.
Sukhoi-35’in teknik özellikleri şöyle:
Mürettebat:1 Pilot
Uzunluk: 22,20 metre
Yükseklik: 6,43 metre
Kanat açıklığı: 15,15 metre
Ağırlığı: 34.000 kg
Servis tavanı: 18.000 metre
Hız: 2450 km/h
Motor: 2× Lyulka AL-35MF turbofan
Motorun İtiş Gücü: 137 kN