Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılıyor? İşte 2019 yaz tatili bitiş tarihi!

Öğrenciler uzun bir maratonun ardından Haziran ayında yaz tatiline girdi. Tatilin büyük bölümünün geri kalmasıyla birlikte veliler ve öğrencilerin heyecanı artmaya başladı. Milyonlarca öğrenci 2019 2020 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullarına dönecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani yaz tatili de 15 Eylül 2019'da bitecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.