Piyasa Türkiye’nin, Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâstı’nın etkisiyle dalgalanmalar yaşandı. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,62’lik kayıpla 98.415,34 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.031,92 puanı, en yüksek ise 98.730,64 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,90’lık düşüşle 113.140,20 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,87’lik kayıpla 75.658,19 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,56’lık azalışla 79.219,54 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,12’lik artışla 115.131,60 puana yükseldi.

ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,96’lık düşüşle 277,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97’lik azalışla bin 846 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,25’lik kayıpla 5,7890 lira, euronun satış fiyatı yüzde 0,46’lık düşüşle 6,4510 lira oldu.

Geçen hafta 7,4540 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16’lık kazançla 7,4660 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kaybederek 5,8690 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,06 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile para piyasası fonları oldu. (AA)