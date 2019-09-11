iPhone 11’in özellikleri ve fiyatı açıklandı! iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max merak edilenleri…

Apple’ın her yıl düzenlediği ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliği bu yıl 10 Eylül Salı günü ABD’nin California eyaletinin Cupertino şehrinde yer alan şirketin genel merkezinin Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Apple, akıllı telefon kategorisinde, 699 dolar fiyatında iPhone 11, 999 dolar fiyatında iPhone 11 Pro ve 1,099 dolar fiyatında iPhone 11 Pro Max’i izleyenlere tanıttı.

TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

iPhone 11'in başlangıç fiyatının (64 GB) yaklaşık 8 bin TL, iPhone 11 Pro'nun başlangıç fiyatının yaklaşık 11 bin TL, iPhone 11 Pro Max'in başlangıç fiyatının ise yaklaşık 12 bin 500 TL olması bekleniyor.

Apple bu etkinliğinde üç tane yeni iPhone 11 modelini, akıllı kol saati Apple Watch’ın beşinci serisini, yeni model iPad’ini, online televizyon izleme platformu Apple TV+ ve video oyun platformu Apple Arcade’in de yeni özelliklerini anlattı.

İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ

Tasarımsal olarak iPhone XR ile hemen hemen aynı görünen altı farklı renge sahip telefon, sadece arkasındaki çift kameraya ev sahipliği yapan geniş kamera modülüyle fark yaratıyor.

Telefonlar için Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı, Beyaz renk seçenekleri sunuluyor. Her iki kamerası da 12 megapiksel olan telefon, burada özel bir gece modu da taşıyor.

Evcil hayvanlar için yeni portre modu ve High Key Mono efektini getiren telefon, saniyede 60 kare 4K video çekebiliyor. TrueDepth kamera sistemimde güncellenmiş 12 megapiksel kamera yer alan model, ön kamerasıyla yavaş çekim video da çekebiliyor.

iPhone 11'de A13 Bionic işlemci yer alıyor. Su geçirmeyen bir gövdesi bulunan telefon, genel olarak kameraya odaklanıyor ve pazarda devrim yapmıyor.

Tüm iPhone 11 modellerinde ekranda yer alan çentik, önceki iPhone cihazlarına kıyasla biraz daha küçüldü. Böylece daha az alan kaplaması sağlandı ve kullanılabilir ekran alanı arttırılmış oldu. Yine aynı şekilde her üç iPhone’da da FaceID gibi özellikleri kullanmamızı sağlayan TrueDepth sensörleri, bu çentiğin içerisinde yer alıyor.

iPHONE 11 PRO VE iPHONE PRO MAX'IN ÖZELLİKLERİ

iPhone 11 Pro’da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki cihazın da piksel yoğunluğu 458 ppi değeriyle aynı düzeyde.

iPhone 11 Pro ve Pro Max, yüksek çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu bulunan True Tone OLED ekran panelleriyle birlikte geliyor. Haptic Touch özelliğine de sahip olan ekranlar 1200 nit parlaklığı destekliyor. Super Retina XDR ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip. iPhone 11 Pro 5,8 inç ile yeni modellerin en küçük üyesi iken, iPhone 11 Pro Max 6,5 inç ile en büyük üyesi konumunda. Modeller için sunulan renk seçenekleri ise Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili olarak görünüyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, birebir aynı olan 3 arka kamera lensine sahip.

Arka kameradaki sensörlerin tümü 12 MP çözünürlüğe sahip. Ancak her bir sensör farklı amaçlarla kullanılıyor.

Arka kamera sensörlerinden birisi geniş açılı lense sahip. Diğer sensör ana kamera görevi görürken, üçüncüsü ise bokeh efekti için derinlik sağlamaya yarıyor.

APPLE TV+ RAKİPLERİNDEN DAHA UCUZ OLACAK

Apple’ın dünkü etkinlğinde öne çıkan bir başka gelişme ise Netflix’e rakip olması beklenen online televizyon platformu Apple TV+’ın rakiplerinden daha ucuza bir üyelik ücretiyle piyasaya çıkması oldu.

Apple TV+ ile video oyun platformu Apple Arcade’in aylık üyelik ücretleri 4,99 dolar olacak; bu Netflix’ten, Disney’in piyasaya süreceği online televizyon platformu Disney+’dan ve Google’ın bulut oyun platformu Stadia’dan daha ucuz.

Ancak Apple TV+’ın bu aşamada rakipleri Disney ve Netflix’ten daha az yapıma sahip olması bekleniyor.

Apple Arcade, 19 Eylül’de; Apple TV+ ise 1 Kasım’da 100 ülkede piyasaya çıkıyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook’un da sahne aldığı etkinlikte, yeni Apple ürünlerini alanlara bu üyeliklerin bir yıllığına ücretsiz geleceği belirtildi.

2007 yılında ilk defa piyasaya sürdüğünden beri Apple şimdiye kadar toplam 1,84 milyar adet iPhone sattı.

İşte iPhone’un kısa tarihi: