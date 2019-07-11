Son dakika… İstanbul’da bu tarihlerde ulaşım ücretsiz

İBB Meclisi toplantısında alınan karara göre, 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019'da ve Kurban Bayramı’nda kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan 15 Temmuz’da da İstanbulkart kullanılan toplu ulaşım araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü son bulacak.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)