T.C. kimlik no öğrenme: Kimlik bilgilerine nasıl ulaşılır?

29.4.2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın şahsına düzenlenen TC kimlik numarası uzun zamandır hayatımızda. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından MERNİS Projesi (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) kapsamında, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıt bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması sonucu verilen TC kimlik no öğrenme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız sizin için detaylı bir haber hazırladık. Kimlik bilgilerine nasıl ulaşılır? TC kimlik numarası öğrenebilmek için gerekli bilgiler nelerdir? İşte haberimizin detayları…

Nüfus bilgilerinin yönetim projesi olan MERNİS ile kimlik bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmıştır. Vatandaşların sanal ortama kimlik bilgilerinin aktarılması ve depolanması adında yapılan bu proje sayesinde bir Kimlik Numarası havuzu oluşturulmuştur. Hayatta olan ya da olmayan tüm vatandaşların kimlik bilgileri incelenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

TC kimlik numarası 11 rakamdan oluşur. Ancak aslında ilk 9 rakam sizin kimliğinize göre verilmektedir. 10 ve 11. Rakamlar güvenlik için bulunan doğrulama kodlarıyla oluşturulmaktadır.

Sisteme kayıtlı ilk TC kimlik numarası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. 10000000146 nolu kimlik numarasının neye göre verildiğini kısaca şu şekilde anlatabiliriz.

TC kimlik numaraları ‘0' ile başlayamayacağı için ‘1' ile başlamıştır.

Verilen il TC kimlik numarası olduğu için ‘100000001' numarası verilmiştir.

Ardından doğrulama teknikleri ile 10. ve 11. Rakamlar oluşturulmuştur.

Bu durumda Atatürk'ün T.C. Kimlik Numarası 10000000146 olarak belirlenmiştir.

TC KİMLİK NO ÖĞRENME: KİMLİK BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

Kimlik bilgilerinizi öğrenebilmek için için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

Öncelikle https://tckimlik.nvi.gov.tr/Modul/TcKimlikNoDogrula adresine girin.

Karşınıza çıkacak olan sayfada bazı bilgilerin doldurulması istenmektedir.

Tüm bilgiler girildikten sonra ‘ben robot değilim' seçeneğini de işaretleyip ‘doğrula' butonuna basın.