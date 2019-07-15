15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? 90 bin camide eş zamanlı…

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yıl dönümünde Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak. Peki, 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.