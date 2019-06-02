AKP Dönemi İBB İsraf Faturası bildirisine Erdoğan’a hakaret engellemesi!

Kadıköy İskele Meydanı'nda “Demokasi Kazanacak, Her Şey Çok Güzel Olacak” seçim kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle açılan soruşturmayla engellenmeye çalışıldı.

25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Kadıköy İskele Meydanı'nda ‘AKP dönemi İBB İsraf Faturası’ bildirisi dağıtılan Demokrasi Kazanacak kampanyası standına 1 Haziran akşam saatlerinde polis müdahalesi gerçekleşti.

Gerçekgündem’de yer alan habere göre, standa gelen polisler Cumhuriyet Savcılığı’nın AKP Dönemi İBB İsraf Faturası içeriğinde Cumhurbaşkanı’na hakarette bulunulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bilgisini verdiler.

Bu nedenle Demokrasi Kazanacak standında bulunanların ifadeye çağrıldığı bildirilerek, Kadıköy İskele Karakolu'nda 4 kişinin Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ifadeleri alındı.

Demokrasi Kazanacak kampanyasını oluşturan bileşenler kampanya kapsamında Kadıköy'deki çalışmalara devam edeceklerini ve konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.