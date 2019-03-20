Atatürk’ün bu sözleri Kongar’ı ağlattı!

Çanakkale Zaferi üzerine Anzakları, Yeni Zelanda’daki 50 müslümanın katiline benzeten Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren gazeteci Emre Kongar, katıldığı bir televizyon programında Atatürk’ün Çanakkale’de ölen yabancı askerler için söylediği sözleri seslendirdi.

Atatürk’ün işgal için gelen ve burada ölen askerler için kaleme aldığı sözleri okurken duygulu anlar yaşayan Kongar’ın o anları sosyal medyada da paylaşıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale’ye gelen ve burada ölen işgal güçler askerleri ve yakınlarına 1934 yılında şu şekilde seslenmişti;

“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yanyana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”