Dünyanın en mis kokulu karnavalı!

Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak Adana'da bu yıl 7.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda yer yerinden oynadı. Brezilya'nın ünlü Rio Karnavalı'nı aratmayan görüntülerin yaşadığı etkinliğe diğer şehirler ve ülkelerden gelenlerle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Her yıl bu mevsimde yeni açan portakal çiçeklerinin büyülü kokusu eşliğinde yapılan karnavalda en büyük ilgiyi ise kostümlü grupların geleneksel kortej geçişi gördü. Zombiden palyaçoya, şeytandan melek tasvirine kadar yüzlerce değişik kılıkta kortejde yer alanlar ilgiyle izlendi. Karnavalı izleyenler kortejdeki ilginç karakterlerle fotoğraf çektirmek için yarıştı.

ADANA EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Adını, her yıl bu mevsimde mis kokular saçarak açan narenciye çiçeklerinden alan Portakal Çiçeği Karnavalı için Adana'ya Türkiye'nin birçok kentinden tur firmalarıyla konuklar akın etti. Aralarında Japonya ve Çin de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden turistleri de konuk eden Adana'da11 bin yatak kapasitesine sahip 46 otel tamamen doldu. Karnaval süresince kentteki otellerin yanı sıra, kebapçılar, lokantalar, büfeler, kafeler kapasitelerinin çok üzerinde bir talebe yanıt vermeye çalıştı. Karnaval'ın Adana ekonomisine yaklaşık 100 milyon TL katkıda bulunduğu belirtildi.

HER KÖŞEDE BİR ETKİNLİK

Kebap kokusunun portakal çiçeğinin kokusuna karıştığı karnavalda, Adanalı iki binden fazla kadının, aylarca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı portakal temalı el işleri, süslemeler, yöresel lezzetler karnavala ayrı bir renk kattı. İlki 2013 yılında Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un fikir önderliğinde gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalında, açılış ve kapanış konserlerinin yanı sıra Hintli Mumbai Danceworx’un gösterisi, kostümlü gösteri grupları korteji, motorize ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, Türk Choppers’ın “Motosiklet Senfonisi”, Türk Riders; Vosfest ve Klasik Otomobil Kulubü’nün şovları ilgiyle izlendi.

Karnavalda sokak konserleri, sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler, tiyatro aktiviteleri, halk koşusu, kostümlü koşu, anne-baba-çocuk koşusu, satranç turnuvası, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu, portakallı lezzetler ve kostüm tasarım yarışması gibi ödüllü yarışmalar yapıldı.

ÇYDD'YE 200 BİN TL'LİK BAĞIŞ TOPLANDI

Öte yandan karnavalın açılış gecesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına Ayşe Arman ve Saffet Emre Tonguç'un birlikte düzenledikleri “İyilik Kolyeleri” açık artırmasında elde edilen 200 bin TL ÇYDD'ye bağışlanarak “kız çocukları okusun” kampanyasına destek olundu.

Bu yılki kostüm yarışmasında ise Özlem Minaz Çelebi'in tasarladığı kostüm birinciliği kazandı. İkinci Erkan Mercan olurken, üçüncülüğü Fevzican Ceman elde etti.