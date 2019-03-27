Muhalefeti karalayan sahte gazete bastılar!

31 Mart yerel seçimlerine birkaç gün kala Kocaeli’de kimliği belirsiz kişiler tarafından korsan gazeteler dağıtılmaya başlandı. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, evlerinin önüne ve araçlarının silekcelerine konulmuş “Hatırla” isimli sahte gazetelerle karşılaştı.

Kim ya da kimler tarafından bastırıldığı bilinmeyen, üzerinde künye bulunmayan sahte gazetelerde, 2004 öncesinde kentte görev yapan CHP'li belediyeler konu alındı.

YALAN HABERLER VAR

Söz konusu gazetede Saadet Partisi meclis üyesi adayının PKK operasyonunda tutuklandığı, CHP'li belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in 3 PKK'lıyı ziyaret ettiği gibi sözde yalan haberlere de yer verildi.

“İKTİDARIN AYAK OYUNLARI”

CHP Kocaeli İl Başkanlığı, muhalefeti karalayan gazetenin toplatılması için sabah erken saatlerinde emniyet güçlerine ve savcılığa başvurdu.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Biz bu gazeteyi kimlerin bastırdığı çok iyi biliyoruz. Bizi bu paçavralarla yıpratamayacaklar. Kocaeli'de Millet İttifakı içerisinde PKK ile iltisaklı tek bir aday yoktur. Bu iftiraların hesabını elbet bir gün verecekler. Seçim bugünden bitti aslında. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te, Derince'de, Gölcük'te, Darıca'da, Karamürsel'de ipi göğüsledik. Diğer ilçelerde az bir fark kaldı. Sandıkta kaybedeceklerini anlayanlar bugün bu yola başvuruyorlar. Bu durumla biz ilk defa karşılaşmıyoruz. 2014 yılında da benzer bir tablo vardı karşımızda. İktidarın her zamanki ayak oyunları” dedi.