Son dakika.. AKP Sözcüsü Çelik: Yargı reformunda en önemli madde ifade özgürlüğü

AKP 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın çadırında düzenlediği toplantıda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin gelecek gündeminde yargı reformu gibi kapsamlı paketlerin inceleneceğini dile getiren Çelik, “Bunun tabii uzlaşmayla gerçekleşmesini arzu ediyoruz ama tabii bu tartışılacaktır, sayın milletvekilleri bu konulardaki kanaatlerini belirteceklerdir.” diye konuştu.

REFORM SÜRECİ

”En önemlisi ifade özgürlüğü”

Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasıyla ilgili önemli bir çalışmanın da söz konusu olacağını bildiren Çelik, “Çok uzun bir zamandır terörle mücadele eden bir ülkeyiz. 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı güçlü bir tepki verdik. Bu tepki karşısında aldığımız tedbirler hukuka uygun olmasına rağmen haksız birtakım eleştirilere muhatap oluyor. Ama reform sürecimizi sürdürüyoruz. Hem bireyin hak ve özgürlüklerinin artırılması, en önemlisi de ifade özgürlüğünün genişletilmesi bakımından burada güçlü kalemler yer alacak.” diye konuştu.

Çelik, uzun tutukluluk sürelerinin bir tür cezalandırmaya dönüşmesi karşısında alınacak tedbirlerin son derece önemli olduğunu, bu nedenle yargılamanın makul bir sürede, vatandaşa belli bir süre verilerek yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

“Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak” diyen Ömer Çelik, buna çok önem verdiklerinin altını çizdi. Adalet Bakanlığının bu çalışmayı yaparken bütün bileşenlerin, aktörlerin, bireylerin buna katkısını talep ettiğini aktaran Çelik, “İnsan hakları eylem planı, aynı şekilde bizim evrensel dünyaya karşı hangi standartlarla baktığımızı, evrensel dünyadaki standartlara karşı cevabımızın ne olduğunu, bununla ilgili nasıl bir uyumlaştırma içinde olduğumuzu gösterecek.” dedi.

Vatandaşların yargılama süreleri konusundaki belirsizlikten zarar gördüğünü aktaran Çelik, “Vatandaşa makul bir yargılama süresi verilecek. Senin davan şu kadar zaman içerisinde bitecek diye vatandaş lehine bir düzenleme yapılacak.” diye konuştu. (AA)