2 bin kişinin ölümüne yol açtı… İlaç şirketine karşı açılan dava başladı

Yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan Servier'in ürettiği “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris'te başladı. Davanın, düzenlenecek 110 duruşma ile 6 ay sürmesi bekleniyor.

Fransız ilaç şirketi, aralarında ilacın yan etkilerini saklamak, ihmalkarlık, istemeden ölüme ve sakat kalmaya neden olmak suçları da olmak üzere 7 ayrı suçtan yargılanacak. 2684 kişi ve kurumun müdahil taraf olarak katıldığı davada 23 kişi yargılanırken, 100'ün üzerinde şahit dinlenecek. Ayrıca savunma makamını 23, müdahil tarafı ise 253 avukat savunacak.

2009 yılında yasaklanan ilacının çok sayıda hasta üzerinde yan etkisi tespit edilmişti. Şirket hakkında 2010 yılında adli soruşturma başlatılmıştı. Şirketin sahibi, Jacques Servier, 2014 yılında yaşamını yitirmişti.

İlk olarak diyabet hastaları için üretilen ilaç daha sonra zayıflama ilacı olarak satılmış ve sonrasında ilacın kalp krizi ve tansiyonu tetiklediği tespit edilmişti.

İlacın, yan etkisi nedeniyle yaklaşık bin 2 bin kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin sakat kalmasına sebep olduğu tahmin edilirken, üretilmeye başlandığı 1976'dan yasaklandığı 2009 yılına kadar ilacı 5 milyon kadar kişinin kullandığı düşünülüyor.