Hipertansiyon, inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve anevrizma gibi kardiyovasküler hastalıklar için birincil risk faktörüdür. Kan basıncını kontrol altında tutmak, sağlığınızı korumak ve bu tehlikeli durum riskini azaltmak için hayati öneme sahiptir. Peki, Hipertansiyon tanısı nasıl konur? Hipertansiyon değerleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HİPERTANSİYON HAKKINDA

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kalp kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu sırada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir.

Tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg nin üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Yüksek tansiyon bebeklik döneminden itibaren her yaşta görülebilir.

HİPERTANSİYON TANISI NASIL KONUR?

İki farklı günde ölçüldüğünde, her iki gündeki sistolik kan basıncı ölçümleri ≥140 mmHg ve / veya her iki gündeki diyastolik kan basıncı ölçümleri ≥90 mmHg ise, hipertansiyon teşhisi konulur.

HİPERTANSİYON DEĞERLERİ NELERDİR?

Tansiyon değerleriniz sistolik 120 mmHg, diastolik 80 mmHg ise bu değerler normaldir.

Değerleriniz sistolik 120-139 mmHg, diastolik 80-89 mmHg aralığında ise, prehipertansiyon risk grubu olarak değerlendirilebilir.

Değerleriniz sistolik 140 mmHg ve üstü, diastolik 90 mmHg ve üstü ise yüksek risk grubundasınız demektir.

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