Miyelom hastaları hijyenik beslenmeli ve hijyenik yaşamalıdır!

Kemik iliği kanser türlerinden biri olan multipl miyelomu, bağışıklık sisteminin antikor üreten plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği tümörü olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız Aydın, multiple miyelom hastalığının kesin nedenlerinin bilinmediğinin altını çizdi.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nin bu sene başlattığı “Lösemi ise Bir Çaresi Var” farkındalık kampanyası dahilinde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarında miyelom konusuna dikkat çekiyor.

Miyelom kanserinin kötü sosyal koşullar ve obezite ile ilişkisinin bulunduğunu anlatan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Aydın sözlerine şöyle devam etti, “Miyelom çoklu organ hasarlarına yol açan bir hastalıktır. Sık rastlanılan belirtileri arasında; kansızlık, kemik ağrıları, kırıklar, sık tekrarlayan solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonları, şiddetli sırt ve bel ağrıları, akut ve kronik böbrek yetersizlikleri sıralanabilir.

Klinik belirtilerle beraber miyelom kuşkusu oluştuğunda kan, idrar ve kemik iliği biyopsi incelemeleri ile tanı konulabilir.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Miyelom hastası olan kişiler için özel bir beslenme türü yoktur, Tedavi sürecinde alınan ilaçları etkileyecek bazı gıdalar bulunmaktadır. Bunlar hastaya hekimi tarafından belirtilmelidir. Bunun dışında miyelom hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli nokta hijyenik ve dengeli beslenmeleridir. Taze, günlük pişmiş gıdalar tüketmelidir. Pişmemiş işlenmiş et ve güvensiz sakatatlardan uzak durmalıdır.

Beslenme dışında miyelom hastalarının yaşam alanları da hijyenik olmalıdır. Enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık içinde gerektiği zaman maske kullanılmalıdır.

Aktif çalışma hayatı olan hastalar, belirtilen koşullar sağlandığında kendilerini zorlamayacak şekilde çalışmaya devam edebilirler. Ancak tedavi boyunca istirahat önemlidir. Yürüyüş gibi hafif egzersizler yapılabilir.

TEDAVİ OLANAKLARI ÇOK ETKİLİ

Onkolojik tedavilerin en etkili olduğu hastalıklardan biri miyelomdur. Miyelom hastalığının bir çaresi var. Son 20 yıl içinde miyelom yapısını ve büyüme özelliklerini hedef alan birçok yeni etkili akıllı ilaçlar gelişmiştir. Bu yeni akıllı ilaçlar ve uygun hastalarda otolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapiler ile hastalığın tedavisinde etkili sonuçlar alınmaktadır.

Miyelom tedavisinde de onkolojik tedavilerde görülen halsizlik, yorgunluk, bulantı gibi genel yan etkiler görülebilir. Tüm tedaviler deneyimli doktor kontrolü ile yürütülmeli, tedaviyi yürüten doktorun önerilerine uyulmalı ve beklenmedik bir durumda doktora başvurulmalıdır.” dedi.