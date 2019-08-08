Sigaraya zam geldi, vatandaşlar sigara bırakma hattına koştu

Sibel GÜLERSÖYLER/SÖZCÜ

2010 yılında kurulan Alo 171'in bugüne dek 30 milyona yakın kişi tarafından arandığı öğrenildi. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları teşvik edip destek olan, tavsiyelerde bulunan hattı arayanlar, kendilerine en yakın sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor. Vatandaşların sosyal medyada da sıklıkla dile getirip şikayet ettiği konuların başında ilaçların ücretsiz sunulmaması ve yaşanan yoğunluk geliyor.

Alo 171 sigarayı bırakma hattı tarafından aranan vatandaşlar ilk etapta telesekretere bağlanıyor ve kendilerine ‘Sigara bağımlılığından kurtulmanın en önemli basamağı karar vermektir, karar verdiğiniz için tebrikler' deniliyor. Sonrasında arayan kişiyi operatöre bağlatan hat, dakikalarca beklememize rağmen cevap vermiyor.

İLAÇ STOKTA YOKSA ÜCRETLİ ALINIYOR

Ulaşabilen bağımlılara ise bazı ilaçlar yazılıyor, bu ilaçlar dönem dönem bazen ücretli bazen de ücretsiz olabiliyor. Yazılan ilaçları almak için eczaneye giden vatandaşlar, eğer ilaç illerinde tükenmiş ise ücretli olarak almak zorunda kalıyor.

İLACIN İKAMESİ KENDİSİNDEN UCUZ

Konu ile ilgili görüştüğümüz bir eczacı, sigara bırakmak için kendilerine çok sayıda başvuru olduğunu belirterek, sigarayı bırakmak için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği ve 387 TL'den satılan ilacın ellerinde olmadığını aktardı. İlacın ikamesi olarak içerisinde aynı bileşenlerin olduğu başka bir ilacı öneren eczacı bu ilacın da satış fiyatının 267 TL olduğunu belirtti. İlacın ikamesinin kendisinden 120 TL daha uygun fiyata satıldığı gözlendi.