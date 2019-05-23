Çift iftarlı yeni ramazan tarifeleri

Sevgili okurlarım, kutsal Ramazan ayı başladı. Müminler oruç tutuyor, saati geldiğinde iftar sofrasına oturuyor.

Bizdeki iftar sofraları özellikle şu İstanbul seçimi öncesinde biraz “Değişik (!)” olmaya başladı.

İftar sömürüsü ve din bezirganlığı gerçi her Ramazan ayında tavan yapar da, bu kadarına ilk kez tanık oluyoruz.

Binali Yıldırım bu sömürü düzeninde başı ilk çekenlerden biri.

Onun sofralarına önce kameralar çağrılıyor…

Bu işler kamerasız olmaz!

Çekim başlıyor…

Binali Bey bazı iftar sofralarında yere çökmüş, yer sofrasında bağdaş kurmuş pozisyonda!

Çökünce oylarının artacağını zannediyor.

Bazılarında ise normal masada…

Ancak çöküp bağdaş kurduğu sofralarda fazla kalamıyor çünkü idmanlı olmadığı için bacakları uyuşuyor, ayağa başkalarının yardımı ile kaldırılıyor…Bu görüntüler elbette ki yayınlanmıyor…

Ve hemen ardından yemek masasına geçiliyor.

Vatandaş iftarları zaten göstermelik olduğundan kısa kesiliyor.

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“Tarafsız” Cumhurbaşkanı Recep Bey'in iftarları ise daha uzun sürüyor.

O konuşmaya başladığı anda televizyon kanallarının tamamına yakını yayını kesip onun konuşmasını vermeye başlıyor.

Ne mi söylüyor?

Aslına bakarsanız eski laflarını birer birer tekrar ediyor, muhalefete bindiriyor, birilerine posta koyuyor ve işi bitiriyor.

Yeni hiçbir şey yok.

Danışmanları tarafından önceden hazırlanmış olan yazılı metinleri önündeki aygıttan okuyor…

Kanıksandı artık!..

Milyonlarca mümin oruç açarken karşısında hep aynı zat, aynı laflar ve canlı yayınlarda aynı görüntüler.

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Bizim anlı şanlı Binali Bey bu Ramazan ayında devreye yeni bir taktik soktu!

Aynı akşam iki iftara birden katılmak.

Ekrem İmamoğlu karşısında uğradığı yenilginin hıncını iftar sofralarında nutuklar atarak, piyasaya çeşitli vaatler sürerek alabilmek!

İki akşam önce Haliç Kongre Merkezinde iki ayrı iftara katıldı, nutuk attı.

Ancak fırsat buldukça yakınlarına yakınmayı ihmal etmiyor:

“Ne yapayım kardeşim, bizim televizyon kanalları benim konuşmalarımı canlı yayında vermiyor. Cumhurbaşkanını her zaman öne çıkarıyorlar. Benim söylediklerim istediği kadar önemli olsun, arada gümbürtüye gidiyor!”

Beyefendi yakınmakta haklı.

Öylesine önemli şeyler (!) söylüyor ki, bunların gümbürtüye gitmesi gerçekten de hiç yakışık almıyor!

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Vatandaşın biri kendisine sordu:

“Efendim afla ilgili olarak bazı çalışmalar var mı?”

Belli ki soruyu soranın bir yakını cezaevinde…

Binali Bey yanıt verdi:

“Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yakında bir sonuca bağlanır.”

Oysa bu konuda hükümet tarafından yapılan herhangi bir çalışma yok.

Yakın gelecekte olması da söz konusu değil.

Eğer varsa bunu açıklaması gerekmez mi?

O halde sana iyi niyetle soru soran vatandaşa doğruyu niçin söylemiyorsun?

Söyleyemiyor çünkü söylediği takdirde cezaevlerinde af bekleyen on binlerce tutuklu ve hükümlünün İstanbul'da oy verecek yakınlarını ürkütmek istemiyor!

Boş ver, onlar umutlarıyla birlikte yaşamayı sürdürsün…

Eğer “Af maf yok kardeşim, kusura bakma” deyip gerçeği söylese, puan kaybedeceğini düşünüyor.

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Dün Oda tv internet sitesinde ilginç bir görüntülü haber daha vardı.

(Burada bir parantez açayım. Sözcü.com.tr gibi Oda tv'yi de fırsat buldukça izleyin. Çok ilginç haberleri görüp öğreneceksiniz. Orada iyi işler yapılıyor.)

Haber şöyle:

Neresi olduğu bilinmeyen bir askeri birlikte iftar sofrası…

Mehmetçikler topluca sofrada…

Mehmetçiğin biri görevli, sesli olarak Kuran okuyor.

Komutanların sırtı görünüyor…

Kuran okuyan Mehmetçiğin yanına biri gelip kulağına bir şeyler fısıldıyor ve okuma anında sona eriyor.

Acaba kısa kesmesini mi istedi…

Bu işleri kışlalara bile sokmayı başardılar mı!

Nasıl isterseniz öyle yorumlayın.

Ramazan ve iftar sömürüsü seçim öncesinde her yerde ve olanca hızıyla sürüp gidiyor.