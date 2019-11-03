Adana, Cumhuriyeti layıkıyla kutladı

CUMHURİYETİMİZİN 96. yıl coşkusu Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'da da yaşandı. Adana'da bu yıl yapılan şenlikler ve törenler bence her yılkinden daha coşkulu gerçekleşti. Yıl dönümü nedeniyle Sayın Adana Valimiz Mahmut Demirtaş da bir kabul günü tertip etti. Bu kabul gününe davetli olarak ben de katıldım. Anemon Oteli'nde yapılan gecede Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ve eşi hanımefendi Beyhan Demirtaş çok iyi ev sahipliği gerçekleştirdi.

Sayın Valimiz eşi ile birlikte tüm konuklarla mümkün olduğunca tek tek yakından ilgilenmeye özen gösterdi. Bu seneki geceye katılım da oldukça yüksekti. Sayın Vali, herhangi bir siyasi düşünce ayrımı yapmadan protokol kuralları çerçevesinde gerekli davetlerini ve ağırlamasını layıkıyla yaptı. Kendisine bu samimi yaklaşımından ötürü çok teşekkür ediyorum. Zaten Sayın Mahmut Demirtaş'ın da Adana için bir şans olduğunu her fırsatta ifade ediyorum. Çünkü kendisi, en son Lezzet Festivali'nde de görüldüğü gibi Adana yararına olan her işte ön planda yer alıyor ve bütün gücünü ortaya koyuyor. Eminim, eğer Mahmut Demirtaş'a daha uzun yıllar Adana'da kalma imkanı verilirse kendisi Adana için çok daha yararlı işlere el atacaktır. Tabii bu arada bunu sağlamak için Adana milletvekillerimize, sivil toplum örgütü yöneticilerimize ve vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. Özellikle Ankara ile temas halindeki milletvekillerimiz ve yöneticilerimiz Sayın Vali'nin Adana için olan yararlılığından söz etmeli ve Adana için başlattığı projelerinin devam etmesi, sonuçlandırılması için ilimizde kalmasını sağlamaya özen göstermeleri lazım.

Bu arada Adana'da Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan ve Uğur Mumcu Alanı'nda sona eren fener alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü de kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Gerçi ben o saatlerde cumhuriyet resepsiyonunda olduğum için yürüyüşün tamamını izleyemedim ama gördüğüm ve arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla 40 bine yakın Adanalı yürüyüşe katılmış ve Adana gecelerini aydınlatmış. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanımın önderliğinde yapılan yürüyüşe Seyhan, Çukurova ve Ceyhan Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz de katılmış. Belediye başkanlarımızın ve milletvekillerimizin eşleri de yürüyüşte en ön saflarda yer almışlar. Bazı eksikler varmış ama dilerim seneye onlar da katılırlar ve cumhuriyetimizi Adana'ya layık biçimde kutlamaya devam ederiz.

Bu vesileyle ben de cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor ve bize bu cennet vatanı, bu cumhuriyeti armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde saygı ile eğiliyorum.

ZEYDAN BAŞKAN, YANLIŞI DÜZELTTi

Köşemi sürekli takip eden değerli okurlarım hatırlayacaklardır.

Adana'da çok sayıda müzik korosunun bir araya gelerek oluşturduğu Adana Korolar Birliği Federasyonu'na verilmiş olan Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki yılda 45 gün konser hakkının yeni atanan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oya Katırcı tarafından iptal edildiğini, 22 güne indirildiğini yazmıştım.

Bu durumda federasyon korolarının yarısına yılda bir gün bile tahsis şansı verilmemiş oluyordu.

Adana'da kültür ve sanat hayatına hiçbir karşılık beklemeden hizmet eden insanları üzen bir durumdu bu. Sanatçılar bu üzüntüyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, “Sayın Başkan, sizin Türk Müziği'ne olan aşkınızı biliyoruz. Biz de federasyon olarak her zaman yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tek güvendiğimiz merci sizsiniz. Adana kültürüne olumsuz etki yaratacak bu karardan dönülmesi ve iptal edilen konser günlerinin korolarımıza iadesini arz ederiz” diye seslenmişler, ben de bu seslenişlerini bu köşemde kaleme almıştım.

Bunun üzerine zaten sanat ve sanatçı konusunda duyarlı olan Sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, derhal Korolar Birliği Federasyonu'nu davet etmiş ve onlara şakayla karışık, “Yahu beni hemen SÖZCÜ Gazetesi'ne şikayet etmişsiniz. Benim de dostum olan Mehmet Serbes de bu konuyu köşesinde yazmış. Sizlere elbette ki yardımcı olacağız. Herhalde bir yanlış anlaşılma olmuştur” demiş ve Kültür Müdürü Oya Katırcı'ya talimat vererek sorunu çözmüş.

Tabii başkanlar yoğun gündemleri içinde her şeye zamanında hakim olamayabiliyorlar. Ancak konuya vakıf olduklarında da olaya müdahale edip çözüyorlar.

Korolar Birliği Federasyonu Başkanı Suat Yener ve üyeleri, Başkan Zeydan Karalar'a sorunlarını çözdüğü için teşekkür ediyor. Ben de şahsen Zeydan Başkan'a duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum.

Zeydan Başkan, her akıllı yöneticinin yaptığını yapmış ve basını takip edip, basındaki yapıcı eleştirileri olumlu bir yöne çevirmiş, kazanan Adana ve kültür-sanat olmuştur…

Çukurova devlet hastanesi Acili daha temiz olabilir

Eskiden Seyhan Uygulama Hastanesi olan Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin yeterince temiz olmadığı konusunda şikayet ihbarları alıyorum. En son beni arayan bir okurum, gece hastalanan eşini acil servise götürdüğünü, burada tedavisini yaptıklarını ancak acil servisin gözlem odalarının yeterince temiz olmadığını, bu yüzden sıkıntı çektiklerini kaydetti. Bir kere sedyelerin üzerinde çarşaf niyetine kullanılan beyaz örtüler yokmuş, olanlar da ya kirli ya da büzüşmüş haldeymiş, görevliler bu örtüleri sedyeler boşalır boşalmaz değiştirmiyorlarmış. Okurum orada olduğu zaman içinde gözlem odalarındaki örtülerin değiştirilmediğini, sedye ve yerlerin kirli olduğunu bir saat kadar kaldıkları acil serviste en son gidecekleri zaman örtülerin değiştirilmeye başlandığını söylüyor. Tabii bu arada hastalar kirli sedyelere yatmak zorunda kalmış, durumu biraz iyi olanlar ise kirli ve örtüsüz sedyeye yatmak yerine sandalyede oturmuşlar.

Bence bu basitçe giderilecek bir konu, çünkü artık o örtülerin portatif olanı çıktı. Bir kullanımlık örtüler kolayca değiştiriliyor. Sanıyorum burada denetim eksikliğiyle ilgili bir sıkıntı var.

Eminim Çukurova Devlet Hastanesi'nin sayın başhekimi de bu yazıyı okuduktan sonra gereken müdahaleyi yapacak ve acil servisi daha temiz bir hale getirecektir.