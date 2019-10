BU FESTİVALİN BAŞARISININ MİMARI ADANA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ’TIR

Ben şehirlerde valileri çok önemserim. Eğer bir şehre iyi bir vali gelmişse o şehirde birçok şey eskisinden daha iyiye, güzele gider. Geçmişe de baktığımızda Adana'da yaptıkları işlerle damga vuran valiler vardır. İşte bence Adana Valisi Mahmut Demirtaş da icraatlarıyla damga vuran valilerimizden birisi olarak anılacaktır. Çünkü şu sıralar Adana'nın Türkiye'de gündem olmasına yol açan Lezzet Festivali'nin başarısı geçekten de Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eseridir. Adana, son yıllarda adını festivallerle ülke genelinde ve uluslararası alanda daha sık duyurmaya başlamıştı. Portakal Çiçeği Festivali, Altın Koza Festivali derken Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın önderliğinde sürdürülen Lezzet Festivali ise Adana için “altın vuruş” oldu. Lezzetiyle ünlü Adana için bu değerleri bir araya getirmemek ve tanıtımını yapmamış olmak gerçekten büyük eksiklikti. Neyse ki bu eksikliği Adana Valisi Mahmut Demirtaş yerine getirdi. Bu yıl valilik tarafından düzenlenen Lezzet Festivali'nin 3.'sünü gerçekleştiriyor. ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali' yurt içinden ve yurt dışından konukları ağırlıyor, 10'u Avrupa, 2'si Uzak Doğu olmak üzere 12 ülkenin davetli olduğu festival, bildiğiniz gibi 4 – 6 Ekim 2019 tarihlerinde “Büyük Akdeniz Şöleni!” temasıyla düzenlendi. 3. Adana Lezzet Festivali, Adana'nın “en” yerel ve “en” geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtma yolunda önemli bir adım oldu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, uluslararası yıldız isimlerin katılımıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni sundu.

VALİ BEY, İŞİ BAŞINDAN SIKI TUTTU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş işi daha başından itibaren sıkı tuttu. Tanıtımın güçlü olması için bütün imkanları kullandı. Bunun için festivalin tanıtım toplantısı dünya başkenti sayılabilecek İstanbul'da yapıldı. Gastronomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla İstanbul Ortaköy'deki Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısında festivale ilişkin bilgiler paylaşan Vali Demirtaş konuşmasında, Adana'nın tarihi, coğrafi ve stratejik konumu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına, geniş kültürel zenginliğinin festivalde onlarca farklı lezzetle ziyaretçilerini bekleyeceğini söylemişti. Gerçekten de vali beyin söylediği gibi oldu. Dünyanın 12 ülkesinden aktif katılımcı konuklar festivale ilgi gösterdi. Bu Adana'nın tanıtımı açısından çok önemli bir adım oldu. Zaten, Adana'nın malzeme kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk Mutfağı'nın önemli merkezlerinden olduğunun altını çizen Demirtaş, “Bizler de yerel mutfağımızın değerlerini koruyarak, bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız. Böylelikle Adana Mutfağı'nın tüm unsurlarını ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgimizin tanıtımına, bilinirliğinin artırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet edeceğiz” diyerek güçlü mesajlar vermişti.

SÖYLEDİĞİ GİBİ DE OLDU

Demirtaş, gastronomi dünyasının önemli isimlerinin festival için Adana'ya geleceğini, festival boyunca tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve mutfak atölyeleri gerçekleştireceklerini, Gaziantep ile Hatay'ın da konuk şehirler olarak orada olacağını dile getirerek “Bu yıl çok heyecanlı bir festivale imza atacağız. Bu yıl çok daha canlı, renkli ve heyecanlı olacağını umuyorum. Bu yüzden vatandaşlarımız o gün kimseye randevu vermesinler. Lezzet Festivali'nde lezzetin tadını alsınlar” demişti.

Sayın valimizin söylediği gibi de oldu. Bu yıl gerçekten geçen yıllara oranla daha görkemli bir festival gerçekleşti. Festivalin etkinlik takvimi geçen yıllara göre daha dolu dolu idi.

ET ŞİŞ REKOR DENEMESİ

Bir kere 3. Adana Lezzet Festivali'nde Guinness rekoru denemesi yapıldı. 194,5 metrelik et şiş ile Çin'in elindeki dünya rekorunu kırma çabası festivale renk getirdi. Adanalı işletmeler yaklaşık 250 metre uzunluğundaki mangal üzerinde, 222 metrelik et şiş ile Guinness dünya rekorunu Türkiye'ye getirmek ve ‘tek şişte en uzun et pişirme rekoru' nu Adana'da kırmak çabasına girişti. Bu festivalin reklamı açısından çok önemli idi. Böylece Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl hem lezzetleri hem de kırılacak Guinness rekoru ile anılması sağlanması amaçlanıyordu.

ÜNLÜ ŞEFLER GÖSTERİ YAPTI

Festival kapsamında dünyanın en tanınmış şefleri birçok gösteri yaptı. Festival, dünyanın en iyi kasabı olarak bilinen Dario Cecchini (İtalya), Juan Jose Lopez (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi önemli isimleri ağırladı. Türkiye'den ise Cüneyt Asan, Hazer Amani, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler de ana sahnede Adana Mutfağı'nı vurgulayan şovları ve söyleşileriyle festival ziyaretçileriyle buluştu. Bu isimler, organizasyonun zenginliği göstermek açısından önemli bir nottur.

Ve Vali Mahmut Demirtaş, organizasyonun başarılı geçmesi için ilk andan son ana kadar sahadaydı. Neredeyse hemen hemen her gün festival alanına giderek çalışmaları denetledi. Yapılacak işlerin en ayrıntısına kadar bilgi aldı ve gerektiğinde müdahalelerde bulundu.

Vali Demirtaş'ın çok önemli barış mesajı veren şu sözlerinin de altını çizmekte yarar var.

“Akdeniz havzasında yer alan ülkeler, Adana Lezzet Festivali'nde ‘Büyük Akdeniz Şöleni'nin bir parçası olacaklar. Adana'da, eşsiz bir lezzet şölenine tanık olurken, festivale katılan ülkeler arasında da dostluk ve sevgi köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz.”

ÖZLENEN BİRLİK, BERABERLİK TABLOSU

Evet, başta bir vali, bir şehir için çok önemlidir demiştik. İşte Sayın Mahmut Demirtaş da Adana için çok önemli bir vali olarak anılacaktır. Lezzet Festivali'nin başarılı olması için ilk andan itibaren kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, siyasi veya parti farkı gözetmeden herkesi birlik içinde hareket etmeye davet etti ve bunu sağladı. Öyle bir ortam yarattı ki Adana'da olan herkes parti farkını hiç düşünmeden sırf Adanalılık bilinci içerisinde hareket etti. Adana'da o hep arzuladığımız birlik, beraberlik görüntüsü Vali Demirtaş'ın ustalıklı stratejisi ve birleştirici yapısı ile hayata geçti.

Bundan da Adana ve Adanalılar kazançlı çıktı. Adana ulusal medyada hatta dünya basınında birbirinden lezzetli yemeklerin sunulduğu zengin menüleriyle gündeme geldi. Böyle bir tanıtımı, dünyanın parasını harcasak yapamazdık.

DARISI GASTRONOMİ KENTİ OLMAYA

Lezzet festivali sayesinde sadece Adana'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmak, Dünya Gastronomi kenti başvurumuz için elimizi güçlendirmekle kalmadık aynı zamanda şu ekonomik kriz ortamında piyasaları hareketlendirdik. Bunun için Adana'ya gelen binlerce yerli ve yabancı turist ile festival etkinliklerini izleyenler, yemeklerden tadanlar esnafımız için önemli kazanç vesilesi oldular. Yeni Adana olarak Lezzet Festivali'nde her açıdan doyduk.

Festival için Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş başta olmak üzere tüm emeği geçenlere bir Adanalı olarak teşekkür ediyorum.

Ve “Haydi şimdi darısı UNESCO Gastronomi Kenti olmaya” diyorum…