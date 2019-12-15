Sayın valimiz, Nüfus Müdürlüğü’ne de bir el atsa

Yeni valilik binasında bulunan Nüfus Müdürlüğü ile ilgili bugünlerde kulağıma duyumlar geliyor. Sanıyorum burasının iyi bir denetime ihtiyacı var. Acaba sayın valimiz hiç burayı denetliyor ya da denetlenmesi için talimat veriyor mu? Vatandaşların işleri nasıl yürüyor, zamanında yapılıyor mu, oraya pasaport, kimlik almaya gelen vatandaşların sorunları kolayca çözülüyor mu yoksa güçlük mü çıkartılıyor?

Memurlar vatandaşlara güler yüz ve kolaylıkla mı hizmet ediyor yoksa aksilik mi ediyorlar? Bence Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş, vatandaşların yoğun trafiğine sahne olan Nüfus Müdürlüğü'ndeki bu konularla da bir ilgilense, oraya bir çeki düzen verilmesi talimatını verse iyi olacak gibi… Bunu da sayın valimize bize gelen duyumlar doğrultusunda vatandaşların önemli bir talebi olarak aktarmış olalım…

RAMAZANOĞLU VAKFI TAKiP EDiLMELi

Geçenlerde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı arkadaşım, dostum Cafer Esendemir ile birlikte Ramazanoğlu Vakfı'nın Ulucami yanındaki tarihi binasında bir konferansa katıldık. Ramazanoğlu Vakfı Başkanı olan Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu'nun başkanı olduğu bu vakıf, Adana'da birçok kültürel etkinliğe imza atıyor. Gözde Ramazanoğlu aynı zamanda Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü'nde de öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Her hafta Adana ile ilgili önemli bir konuk ağırlıyorlar ve bu konuk davetlilere, kendi alanıyla ilgili bilgiler aktarıyor.

Geçen hafta da eskiden Valilik Özel Kalem Müdürü olan şimdi ise Çukurova Üniversitesi Personel Müdürü olan Serap Türk'ü konuk etmişlerdi. Serap Hanım, katılan konuklara valilikte işlerin nasıl yürüdüğünü aktardı. Bu bilgiler valilikle işi olan bütün kurum ve kuruluşlar tarafından çok önemliydi tabii. Serap Hanım açıklamalarıyla orada bulunanları aydınlattı, tecrübelerinden örnekler verdi.

Ramazanoğlu Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söylüyor. Bakalım gelecek haftalarda kimleri göreceğiz? Bence Adanalılar bu güzel toplantıları izlemeli, Ramazanoğlu Vakfı'nın icraatlarını

takip etmeli…

KARALAR AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar iki yıl kadar önce annesini kaybetmişti. Şimdi de babası merhum Yunus Badur'u ebediyete uğurladı. Karalar Ailesi, benim yazlık komşularımdır. Kendileriyle uzun yıllardır dostluk ilişkilerimiz sürüyor. Yazları uzun yıllar hep beraber vakit geçirdik, çocuklarımız iç içe büyüdü, eşlerimiz birlikte arkadaş, dost oldu. Bu nedenle Nuray Hanım da benim ablam sayılır.

Bu yüzden Nuray Karalar'ın babasına olan sevgisini ve hissettiği acıyı biliyorum. Merhum Yunus Badur amcamıza Allah'tan rahmet dilerken, başta Nuray Ablam olmak üzere tüm Badur ve Karalar Ailelelerine, kayınpederiyle sürekli sevgi saygı ilişkisi içinde olan damadı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a baş sağlığı diliyorum. Allah ailenin kalanlarına hayırlı ömürler versin diyorum…

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDE İNSANLAR ÜŞÜYORMUŞ

Bölge Adliye Mahkemesi, Adana'ya uzun bir inşaat devresinden sonra inşa edildi. Gerçekten kocaman, dev gibi, heybetli bir Bölge Adliye Binası yapıldı.

Fakat gelgelelim burada çalışan personel soğuktan şikayetçi. Çünkü kalorifer sistemindeki arızadan ötürü ısıtma sağlanamıyormuş. İnsanlar da haliyle üşüyor. Üşüyen insan nasıl çalışacak?

Benim orada çok sayıda savcı, hakim ve katip arkadaşım dostum var, ayrıca gidip gelen avukatlar da bana şikayetlerini aktarıyor.

Bölge İdare Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, çok titiz ve araştırıcı birisidir. Fakat bu sorunu hâlâ çözememişler. Bence sayın savcı bunu da araştırmalı ve sonuçlandırmalı.

Böyle bir tablo görkemli bölge adliye binasına hiç yakışmıyor.

Yazıktır… İnsanlar yarın bir gün hastalıktan birer ikişer yatağa düşerse işler de aksar.

Şu basit sorun bir an önce düzeltilmeli…