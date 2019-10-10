Ateşi biz elimizle tutup Suriye'ye ordumuzu bir kez daha sokuyoruz, onlar (ABD-Rusya) ateşi maşayla tutuyorlar.

Söylenen az!

Gizlenen çok!

Oyun değil.

Savaş bu!

Suriye'nin 8 yıldan beri yanıp tutuşmasının ve toprak bütünlüğünün yok olup parçalanmasının ardında ABD ile Rusya'nın bölgesel çıkar çatışması yatıyor. ABD, İsrail, Suudi Arabistan, sanki “şeytan üçgeni” kurdular ve Türkiye'yi Suriye'ye ordu sokmaya adeta çektiler.

Açıklanan az.

Saklanan çok.

Suudi Arabistan Prensi Salman arkasına İsrail ile ABD'yi alarak Ortadoğu'nun lideri olmaya soyundu. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'nin onay vereceğini düşünerek Osmanlı'nın devamı olarak Ortadoğu'nun liderliğini geri alacağını umdu. Hem Salman hem Erdoğan, Suriye'de Esad'ı devirmek için isyan etmiş rejim karşıtı güçleri desteklediler. İsrail ise gözünü Suriye'yi yutmaya dikmişti. Suriye'deki iç savaş, yangına böyle dönüştü.

★★★

Şimdi bu yangına bizim askerimiz bir kez daha giriyor. Orada ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Danimarka askerleri zaten varlar, hep oradaydılar. Ve Suriye'nin bütünlüğünü parçalamak için Esad Rejimi ile savaşan IŞİD ile PYD'nin yok edilmesi için onlar askerlerini sıcak çatışmaya sokmadılar.

Kader ağlarını ördü.

ABD yol verdi.

Rusya taşları döşedi.

Türk Ordusu, Cerablus'a, el-Bab'a, Azez'e, İdlib'e, Afrin'e girdi. Giriş amacı da IŞİD ve PYD'yi durdurmaktı ve bu aslında Suriye'nin toprak bütünlüğü için savaşmak değilse ne içindi? Bu açıdan bakınca sanki hayat Esad ile Erdoğan'ı birlikte hareket etmeye zorladı. Görünen; Bu kez akıl tutulması ortadan kalkacak; Türk Ordusu kuzeyden, Suriye Ordusu güneyden IŞİD ve PYD'nin üzerine yürüyecekler ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için sanki birlikte savaşacaklar.

Yani mutlu son!

Erdoğan ile Esad!

Kucaklaşacaklar.

Öyle mi olacak?

Kulağa hoş geliyor!

Ama zor hayal!

★★★

Gösterilen az.

Örtülen çok.

ABD, Türk Ordusu'nu Suriye'ye çekmek için kötü niyet taşları döşedi. Trump, “ABD askerini Türkiye sınırından 32 kilometre geriye çekiyorum yani aranızdan çekiliyorum. Türk Ordusu girsin IŞİD'in ve PYD'nin hesabını kendi görsün” diye tanımlanacak bir tablo yarattı fakat aynı anda PYD'ye büyük askeri destek sundu, eğitti, örgüt militanlarını üniformalı düzenli orduya dönüştürüp, Türk Ordusu'nun karşısına getirdi.

Şimdi seyredecek.

Türk Ordusu Suriye topraklarında ne kadar kalacak? 3 ay mı, 4 ay mı, 6 ay 1 yıl mı?

Söylenen az!

Gizlenen çok!

Açık olan: Ateşi biz elimizle tutuyoruz, onlar maşa ile…