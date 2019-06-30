Bütün aşklar böyle başlar. Biraz naz, biraz tedbirli dikkat, biraz niyaz, biraz sevgi gösterisi ve sonu sarılıp kucaklaşma. Trunp, Japonya'da G-20 toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 35 dakika görüştükten sonra “Türkiye'yi seviyorum” dedi.

Günah keçisini açıkladı!

Turmp'a göre bir önceki başkan Obama Türkiye'ye adil davranmadı. Amerikan Patriot füzelerini satmadığı için Türkiye de mecburen gidip Rus S-400 almak zorunda kaldı.

Keçi Obama!

Kurnaz Trump!

Japonya'da görüşmeyi ve lafı fazla uzatmadı. “Türkiye'ye haksızlık yapıldığının” altını özenle çizdi ve Patriot füzesi satabileceklerini açıkladı.

Ne güzel!

Aşk alevlendi!

İki tür füzemiz olacak.

Hem Rusya'dan S-400 aldık, hem de ABD'den Patriot alacağız. Boingleri zaten alıyoruz. F-35'leri de alacağız.

Füze alarak!

Atlantik aşkını ısıtacağız.

Füze alarak kalkınacağız.

Ne oluyor?

Sumo oyununa mı geliyoruz?

★★★

Bilirsiniz, Sumo, Japonya'nın göreneklere dayanan geleneksel güreşidir. Güçlü, kuvvetli, dev yapılı, 100- 150 kiloya yaklaşan ağırlıkları ve taranmış saçlarıyla sumo güreşçileri, kenar uzunluğu 4.48 metre olan bir kare sahaya (özel bir ring) bizim et lokantası sahibi Nusret gibi tuzu havalı bir şekilde atarak güreşe tutuşurlar. Yumruk atmak, saç çekmek, karna ve gövdeye tekme savurmak yasaktır. Sumo güreşçisi, rakibini bu küçük kare sahanın dışına çıkartabildiğinde güreşi kazanır. Bunun için sumo oyunu rakibin hızını kontrol edemeyip saha dışına adım atmasını sağlamak üzerine kuruludur. Güreşe tutuşanlar birbirlerini rakibin kendi hızıyla yenen bir oyun ustalığı ortaya koymaya uğraşırlar.

Yer: Japonya.

Toplantı: G-20.

Kurnaz Trump, Türkiye'nin “füze alma hızını” kullanıp bize Amerikan füzelerini satabilme sahasına çekti. Ve yarın, öbür gün Japonya dönüşü sohbetlerde “öptürdük Trump'a bileğimizi” diyen yazılar okuyacağız. Sumo güreşi, genelde 1-2 dakika sürer ve saniyelerle sonuçlanır.

Yaptırım ihtimali!

Dakikada kalktı.

Füze satışı!

Dakikada gerçekleşti.

★★★

Japonya'daki G-20 toplantısında önce Rus lider Putin, “liberalizmin çöktüğünü” ilan etmişti, Turmp ise Türkiye'ye Rus ve ABD füzelerinin birlikte satılabileceği işaretini vererek liberal aşkı küllerinden yeniden doğurttu.

Türkiye Suriye'de sıkıştı.

Libya'dan tehdit başladı.

Doğu Akdeniz ısınıyor.

Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları konusunda zamanında “münhasır bölge ilan edememiş olmasının” sıkıntıları yaşatılıyor.