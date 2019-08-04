Türkler yurtdışındaki varlıklarını bu defa getirecek mi?

Son 11 yılda altıncı kez varlık barışı düzenlemesi yapıldı. Geçen hafta pazar günkü yazımda, yurtiçinden bildirilecek varlıklara ilişkin konuyu gündeme taşımıştım. Bugün sizlere, varlık barışına ilişkin genel tebliğin yayımlandığını da dikkate alarak; yurtdışında bulunan Türklere ait para, altın, menkul kıymet gibi varlıkların nasıl Türkiye'ye getirilebileceği konusunu ayrıntılı bir şekilde dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Rivayet odur ki; Türk vatandaşlarının vergi cennetlerinde kurulu off-shore firmalarda 210 milyar doların üzerinde bir varlığı mevcuttur. Geçen yılın rakamlarına göre, Türk vatandaşlarının yurtdışındaki yabancı bankalarda açılan mevduat hesapları toplamı da 51.8 milyar dolardır. Türk işadamlarının geçen yıl yurtdışında yaptıkları doğrudan yabancı sermaye yatırımı tutarının 3.6 milyar dolar olduğunun da altını çizelim.

KAPSAM

Gerçek ve tüzel kişilerin, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ ekinde ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

DÖNÜŞTÜR, GETİR

Yurtdışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31/12/2019 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu düzenleme hükümleri çerçevesinde Türkiye'ye getirilmesi mümkündür.

GÖNDEREN VE ALICI FARKLILIĞI ENGEL DEĞİL!

Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının bu düzenleme hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Yani yurtdışından Hans'ın hesabınıza gönderdiği parayı, bu benim param deyip %1 vergi ödeyerek sisteme sokabileceksiniz.

VERGİ DEĞİL, ÇEKİRDEK PARASI…

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla tebliğ ekinde ek-2'de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %1 oranında tarh edilen vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

BU KEZ OLABİLİR…

Ben bu defa varlık barışı kapsamında yurtdışından önemli bir para girişi olacağına inanıyorum. Varlık barışı düzenlemesi olmadığı halde, haziran ve temmuz ayında ülkemize 10 milyar doların üzerinde bir para girişi oldu. Merkez Bankası Başkanı değiştirildi, faizler indirilmeye başlandı, bu indirimlerin süreceği net bir şekilde görülüyor. Ülkemizde iktidar önemli bir karar verdi, faizler düşük, kurlar piyasa şartları neyi gerektiriyorsa o noktada olacak. Bu kararın doğal sonucu olarak, faiz indirimleri sonucunda kurların yükseldiği noktada ülkemize ciddi oranda bir para girişi olacağını, bu para girişi ile beraber çok önemli ve ucuz fiyata satın almaların olacağını, sermayenin el değiştirme sürecinde önemli bir noktanın geçileceğini düşünüyorum.

Değerinin çok altında el değiştiren varlıkları, fabrikaları ve işyerlerini canlandırmak ve ekonomideki ağırlıklarını artırmak için ikinci ve önemli bir para girişi daha olacaktır. Bu paralar artık satın almalar için değil, yeni alınan fabrikalar, işyerleri için işletme ve yatırım sermayesi olacaktır.

Süreç tamamlandığında, hep birlikte bir hasar tespiti yapacağız.