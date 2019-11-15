Boş lâflar!

Trump, Erdoğan'la 1 saat 15 dakika görüştükten sonra:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

İyi de, verimli olan ne?

Verimli olan ABD'nin Türkiye'ye dayattıkları!

Onlar için verimli ama bizim için hiç de öyle değil!

FETO'nun iadesi, verilmeyen F-35 uçakları, S-400 füze sistemi, Halkbank davası, sözde Ermeni soykırımı, PKK/PYD terör örgütlerine devam eden ABD yardımı konularındaki gelişme SIFIR!

Mektup konusunda Erdoğan'ın çekingen bir ifadeyle “Mektubu Sayın Başkan'a geri takdim ettim” demesi bile tuhaf. “Takdim ettim” nasıl bir ifadedir?

Sorunları askıda bırakan kurnaz Trump:

“Türkiye-ABD müttefikliği NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güçtür.” “Cumhurbaşkanı sorumluluklarını gerçekleştireceğini söyledi.” “Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor.” “Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın büyük hayranıyım” diye bol bol övgüler yağdırdı!

Açıklananların hepsi laf-ı güzaf (boş lâf).