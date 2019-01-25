CHP’de neler oluyor?

CHP'nin İlçe Belediye Başkan adaylarını hâlâ açıklamamasına tepki gösteren Şişli aday adayı Mustafa Sarıgül'ün istifası ortaya sisli, belirsiz, karışık bir tablo çıkarttı.

Sarıgül'ün söylediği söz önemli:

“CHP kazanmak istemiyor!”

Bu onun görüşü… Daha önemlisi okurlarımdan gelen mesajlar. Ortak düşünce şu:

“CHP, iktidar partisine hizmet ediyor!”

Yıllardır seçim psikolojisi ile yakından ilgilenen ve görüşleri genellikle isabetli çıkan Araştırmacı Semih Kalkanoğlu'ndan bu konuda bir e-posta aldım. Diyor ki:

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na defalarca yazdım. Yapmayın etmeyin, dedim. Şimdi, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar.

Şişli aday adayı Sarıgül'ün istifasıyla CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu güç kaybetti. AKP+MHP Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Binali Yıldırım'ın ekmeğine yağ sürüldü.

İzmir'deki tatsız olaylar da kötü sonuçlar getirecek.

CHP, Ankara'da hata yapmadı ve kazanacak.

Yapılması gereken Sarıgül'ü ikna edip geri döndürmek.

Aksi halde, yapılan iş kendi ayağına ateş etmek olacak!”