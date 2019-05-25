Nevin Kılıç… Uşak'ta yaşıyordu, iki çocuk annesiydi, kendisiyle zorla evlenmek isteyen herife hayır dediği için, o herif tarafından sokak ortasında 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, reddedildiği için rencide olduğunu belirten herif “ders olsun” dedi.

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Nevin Ertürk… Eskişehir'de yaşıyordu, kocasından devamlı dayak yiyordu, komşuları aracılığıyla defalarca polise bildirilmişti, defalarca doktor raporu almıştı ama, savcılık bir türlü harekete geçmemişti, yine böyle bir dayak seansı sonrası, kaçarak sığındığı komşusunun evinde, kocası tarafından bıçakla delik deşik edilerek öldürüldü, “niye öldürdün?” diye sordular, “boşanmak istiyordu” dedi.

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Nevin Öztürk… Gaziantep'te yaşıyordu, 22 yaşındaydı, erkeklerle görüştüğü gerekçesiyle aile meclisinde infaz kararı verildi, talihsiz kız başına gelecekleri tahmin ettiği için dedesinin av tüfeğiyle uyuyordu, o tüfekle, amcasının oğlu tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.

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Nevin Gültekin… Kastamonu'da yaşıyordu, iki çocuk annesiydi, 15 gündür kayıptı, komşuları tarafından apartmanın çatısında asılmış halde bulundu, neden, nasıl, ne zaman, hiç kimse üzerinde bile durmadı, cinayet olabilir mi, boşversene, intihar denildi, geçildi.

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Nevin Sevinç… Bursa'da yaşıyordu, kendi oğlu tarafından yastıkla boğularak öldürüldü, “niye öldürdün?” diye sordular, ilk ifadesinde “rüyamda annemi öldürmem için işaret aldım” dedi, sonra “beni insanların yanında küçük düşürüyordu” dedi, en son “uyuşturucu bağımlısıyım, tedavi olmak için para istedim, vermedi” dedi, bu arkadaş hakkında “anne-oğul arasındaki ilişki kopuk olduğu için haksız tahrik indirimi” talep edildi.

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Nevin'ler şakır şakır öldürülüyor.

Sorun yok.

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İlk defa Nevin öldürdü.

Sorun oldu.

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Nevin Yıldırım…

Isparta Yalvaç'ın Koruyaka köyü'nde kendisine tabanca zoruyla tecavüz eden, hamile bırakan, “çocuklarını öldürürüm” tehdidiyle tacize devam eden eniştesini öldürdü, kafasını keserek köy meydanına fırlattı, “arkamdan konuşmayın artık, işte namusumla oynayanın kellesi” diye bağırdı, şak diye müebbet hapis verdiler.

Bir umut Yargıtay'dı…

Önceki gün Yargıtay da müebbeti onadı.

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Musallat olduğu hamile kadını boğarak öldürüp, mahkemede kravat taktığı için “iyi hal” indirimi alan var.

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı benzinle yakıp, ormana gömüp, mahkemeye takım elbiseyle geldiği için “iyi hal” indirimi alan var.

İlişki teklifini reddeden talihsizi sopayla döve döve öldürüp “zaten travestiydi” indirimi alan var.

Eşini delik deşik edip “tayt giyiyordu” indirimi alan var.

Doğrayıp, buzdolabına koyup “piercing takıyordu” indirimi alan var.

“Tanımadığı insanlara sokakta saati sorarak cilve yaptı” indirimi alan var.

Benzinle cayır cayır yakıp “çok sık banyo yapıyordu, şüphelendim” indirimi alan var.

Gırtlağını kesip “benden izinsiz çarşıya alışverişe gitti” indirimi alan var.

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Anlattıklarının hepsi yalan bile olsa, ne yapsaydı yani Nevin?

İyi halden faydalanmak için kravat mı taksaydı?

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Nevin kelimesinin sözlükteki karşılığı…

Yeni, yepyeni, yeni olan.

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Ama…

Kadın konusunda, adalet konusunda yeni hiçbir şey yok bu ülkede.