Eski manken Ebru Şallı'nın iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi.

Her zaman oğluna olan özlemini dile getiren Şallı, Pars Tan'ı beşinci ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlarla andı.

"ÇOK ÇOK ÇOK ÖZLEDİM"

Pars'ın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Ebru Şallı, "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin ponçiğim... Çok çok çok özledim. Melekler neden az kalıyor bu dünyada? Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"DÜN GİBİ PARS'IM"

Ardından bir paylaşım daha yapan Şallı, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafa da "Dün gibi... Melekler az kalırmış bu dünyada. Pars'ım..." notunu düştü.