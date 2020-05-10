Büyük sır aralanıyor… Hitler’in cesedine ne oldu?

Tarihçiler, Hitler’in intiharından bir gün sonra tam olarak neler olduğu, neler yaşandığı konusunda hemfikir değil.

İddialara göre, intihardan birkaç gün sonra Ruslar, Hitler'in başbakanlık yakınındaki sığınağında cesetten kalan yanmış parçaları almış ve sonra bunlar yakılarak 1970 yılında külleri bir nehre dökmüştü.

Bazı tarihçiler ise, Hitler'in kafatası ve çene kemiklerinin halen saklandığı görüşünde.

ESKİ SS SUBAYI ANLATIYOR

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Yahudi Soykırım Müzesi’nde bulunan, 2004 yılında kayda alınan ve 90 dakikadan oluşan 4 kaset, konuyla ilgili yeni iddiaları ortaya çıkardı.

Kasette, Berlin'deki son tank savaşının komutanlarından biri olan ve 2016 yılında 94 yaşındayken ölen SS Subayı Georg Diers’in sözleri yer alıyordu. SS subayının anlattıkları, Alman Bild Gazetesi'nde genişçe yer aldı.

“BİR ŞEY YAKTIKLARINI GÖRDÜM”

30 Nisan tarihinde Hitler'in öldüğünden haberi olmayan, Başbakanlık binası ile Alman Meclis binası yakınlarında Tiger- tankı ile Ruslarla çarpışan ve o zamanlar 23 yaşında olan Diers, ortaya çıkan kayıtlarda olayı şu şekilde anlatıyordu:

* Berlin'deki çatışmaların en yoğun günlerinden biri olan 1 Mayıs 1945 günü, başbakanlığın bahçesindeki sığınağa gittim.

* Bahçede birkaç asker duruyordu. Bir şey yaktıklarını gördüm. Benzin dökmüşlerdi, yoğun dumanlar çıkıyordu ve Ruslar o bölgeye sürekli ateş açıyordu.

“İKİ MAYINI ALTINA KOYUP PATLATTIK”

* Ne yaptıklarını sordum. Führer'i (Hitler) yaktıklarını söylediler. Ben o ana dek Hitler'in yaşadığını sanıyordum. Böyle yok edemezsiniz. Patlatmamız lazım.

* Gidip tankımdan iki tane anti-tank mayını getirdim. Bir halıya sarılı cesedi, bir iki arkadaşımla birlikte başbakanlık duvarının yanına taşıdık. Zaten kısmen yanmıştı.

* Yüzünün bir bölümü patlamıştı. Kafasında bir kurşun deliği görünüyordu. Altına iki adet mayını yerleştirdik ve patlattık.