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Corona virüsünün bir etkisi daha ortaya çıktı: İktidarsızlık

Corona virüsü salgını bütün dünyada etkisini göstermeye devam ederken ABD'li bilim insanları Covid-19'un uzun vadede erkeklerde iktidarsızlığa sebep olabileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:09, 06/12/2020
Haberler Dünya
Corona virüsünün bir etkisi daha ortaya çıktı: İktidarsızlık

Dünya çapında 66 milyondan fazla insana bulaşan Covid-19’un bir yan etkisi daha ortaya çıktı… Bütün dünyayı evlere kapatan ve ekonomiye de büyük zarar veren Covid-19 ile ilgili ABD merkezli NBC’ye konuşan Dr. Dena Grayson açıklamalarda bulundu.

Covid-19’un uzun vadeli etkileri olduğunu ve bunların zaman içerisinde netleşeceğini dile getiren Grayson, Covid-19 geçiren birçok hastasında sertleşme problemi olduğu ve iktidarsızlık yaşadığını söyledi.

Grayson, “Covid-19’un insan sağlığına uzun vadeli etkilerini biliyoruz, bazı nörolojik komplikasyonlar yaşanıyor ve bazı rahatsızlıklar kalıcı olabiliyor. Ayrıca erkeklerin uzun vadede bu virüs yüzünden sertleşme (erektir disfonksiyon) sorunu yaşamasından endişe ediyoruz. Çünkü bu virüsün damarlarda hasara yol açtığını biliyoruz” dedi.

Grayson, Covid-19’un vücutta yarattığı tahribatın da ömür boyu sürebileceğini dile getirdi.

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Yayınlanma Tarihi:09:05,
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