Dubai Emiri El-Maktum, Covid-19 aşısı oldu

Corona virüsü salgınına karşı birçok ülkede onlarca şirket tarafından geliştirilen corona virüsü aşılarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen isimlerinden Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum, kişisel sosyal medya hesabından aşı olurken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

El Maktum, corona virüsü aşısı olduğunu duyurdu. El Maktum böylelikle geçen ay corona virüsü aşısı olan Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’tan sonra corona virüsü aşısı olan en yüksek yetkili oldu.