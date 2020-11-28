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Fransa’da ortalık karıştı! Polisten sert müdahale

Fransa’da yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı “Küresel Güvenlik” yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda ortalık karıştı. Paris'te çok sayıda araç ateşe verilirken Bastille Meydanı’nda göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Güncellenme: 23:53, 28/11/2020
Haberler Dünya

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı'na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etmişti.

Foto: İHA

Göstericiler, akşam saatlerinde de protestolarına devam ederken, gösterilere yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Foto: İHA

Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri olayların çıkmasına engel olmadı.

Foto: Reuters

Protestolarda, akşam saatlerinde tansiyonun yükselmesi ile çok sayıda araç ateşe verildi.

Foto: İHA

Bastille Meydanı'nda göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Protestocular, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı.

Foto: İHA

Çatışmaların yaşandığı bölgelere TOMA sevk edilirken, polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Foto: Reueters

Polis, göstericilerin lüks mağazaların bulunduğu semtlere gitmesini engellemek amacı ile bazı cadde ve sokaklara barikatlar kurdu.

Foto: İHA

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına aldı. İHA

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: İHA

çatışma Fransa Hükümet Paris Polis protesto
Yayınlanma Tarihi:23:09,
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