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Fitch, küresel ekonomi için beklentilerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük hasar alan kürsel ekonomiye ilişkin 2020 beklentileri yükseltti.

Güncellenme: 09:54, 08/12/2020
Haberler Ekonomi
Fitch, küresel ekonomi için beklentilerini yükseltti

Fitch, dün gece açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm-Aralık ayı raporunda, küresel GSYH için 2020 yılı tahmini yüzde -4,4 olan seviyesinden  yüzde -3,7’ye revize edildi.

Raporda, gelecek yıl aşılamaların etkisi ile yıl ortasından itibaren sosyal mesafe etkilerinin azalmasının ve toparlanmanın güç kazanmasının beklendiği kaydedildi.

2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 5,2’den yüzde 5,3’e çıkarıldı. Fitch, öte yandan 2022 yılı küresel büyüme beklentisini de yüzde 3,6’dan yüzde 4,0’e yükseltti.

ABD VE ÇİN İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELTİLDİ

Değerlendirmede ekonomik tahminlere ilişkin en temel aşağı yönlü riskin aşılama süreçlerinde yaşanabilecek aksamalar olacağı yorumu yapıldı.

Raporda, gelecek yıl için ABD büyüme beklentisi yüzde 4,0’ten yüzde 4,5’e, Çin büyüme beklentisi yüzde 7,7’den yüzde 8,0’e yükseltildi.

Euro Bölgesi büyüme beklentisi ise yüzde 5,5’ten yüzde 4,7’ye çekildi. Bu karara gerekçe olarak bölgede karantina tedbirlerinin kış ayları boyunda sürebileceği öngörüsü gösterildi.

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