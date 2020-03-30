Aylar önce salgın hastalık konusunda uyarıda bulunan Güner: Türkiye, İtalya gibi olmayacak

31 Aralık 2019'da katıldığı televizyon programında 2020 yılında neler olabileceğini değerlendiren SÖZCÜ Gazetesi astroloji yazarı Dinçer Güner, Mart 2020 ye dikkat çekerek salgın hastalık olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Güner, “2020 yeni bir dünya düzenine geçiş yılı. Bunun için de dibin dibini görmek gerekiyor. 2020 eskinin yıkıldığı çok zor bir yıl olacak. Plüton, Satürn, Jüpiter bir yeni ay etkisi yaratacak. Bu yeni bir çağın yeni bir düzenin başlangıcı. Mart ayında bir sıkıntı var ama asıl sıkıntı 28 Haziran tarihinden sonra yaşanacak” açıklamasını yapmıştı.

Dinçer Güner önümüzdeki süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

*Öncelikle virüs 27 Aralık'ta ortaya çıktı. 26 Aralık'ta bir güneş tutulması Oğlak Burcu'nda meydana gelmişti. Bu güneş tutulması bulunduğu burç ve derece itibariyle dünyayı kasıp kavuran virüsün meydana gelmesine neden olmuştur.

*Oğlak Burcu'nda meydana gelen tutulma bir süreci başlattı. Ve bu süreç 6 aylık bir süreçtir. Bu sene 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek.

SALGIN SON BULACAK

*2019 Aralık ayında başlayan olaylar Haziran'daki tutulma ile sona erebilir. Corona virüsü salgını 21 Haziran'ın ya öncesindeki 10 gün içinde ya da sonrasındaki 10 günde bitebilir.

*Hastalığın çıkış anı haritasına bakmıştım ve bunu ona dayanarak söylüyorum Türkiye asla bir İtalya olmayacak ve bu süreç ülkemizde daha kontrollü geçecek.

HAZİRANDA SAVAŞLAR

*Haziran ayında ise salgından bağımsız olarak Mars dediğimiz savaşçı gezegen Koç Burcu'na geçiş yapacak ve 6 ay bu burçta kalacak. Ama ülkeler arası stresli durumlar olacak.

*Salgın hastalıkla alakalı bir durum değil ülkelerin birbirleriyle stresli durumları olacak. Ambargolar, toprak savaşları ve sürtüşmeler çok daha fazla artacak.

DİJİTAL DEVRİM GELİYOR

*2020 senesi önemli bir sene çünkü bu sene astrolojinin eli sopalı öğretmeni olan Satürn Kova Burcu'na geçiş yaptı.

*Yaklaşık 3 sene bu burçta seyahat edecek. Bu da aslında artık bizim sadece kendimizi değil içinde bulunduğumuz dünyayı ve toplumu da düşünerek hareket etmeyi öğreneceğimiz bir sürece giriş yaptığımızı gösteriyor.

*Özellikle Satürn Kova dünyayı dijitalleştirecek ve bu sene sonunda ekonomik anlamda da dijital devrim gelecek. Artık dijital paraları bu sene sonu ve 2021 senesi itibariyle etkin bir şekilde kullanılmaya başlanacak.”