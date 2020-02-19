Deprem korkusu geri döndü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 22 Ocak’ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra artçılar durmak bilmedi. Binlerce artçı yüzünden çadırlara mahkum olan vatandaşlar tam ‘artık bitti’ derken Yine Kırkağaç Karakurt Mahallesi merkezli dün saat 19.09’da meydana gelen 5.2’lik deprem komşu ilçeler ve Manisa’yı yine sokağa döktü, çevre illerde de korku yarattı.

Manisa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Karakurt Mahallesi’nde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtilirken, daha önceki depremden hafif hasarlı olan evlerde çatlakların arttığı öğrenildi.

OKUL AÇIK ÖĞRENCİ YOK

Akşamki depremin merkez üssü Karakurt Mahallesi’nde 75.’inci Yıl Ortaokul ve İlkokulu sessizliğe büründü. 200 öğrencinin eğitim gördüğü okula son depremin ardından öğrenciler korkudan gitmedi.

Okulda hafif çatlakların olduğunu, ancak eğitim ve öğretimin yapılmayacak derecede hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Depremin ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından öğrencilerin bu hafta okula gidip-gitmemesi konusunda zorlama yapılması ve gitmeyen öğrencilerin yok yazılmaması konusunda talimat verildiği öğrenildi.

“SIKINTIMIZ DEPREM KORKUSU”

22 Ocak tarihinden itibaren deprem korkusunun bitmediğini belirten 62 yaşındaki Hanife Sertel, yaklaşık bir aydır çadırda yaşadığını ifade etti. Sertel, “Korkulu günler yaşamaya devam ediyoruz. Evden dışarı çıkmak isterken depreme yakalandım. Daha sonra baktım çadırda kalanlar da dışarıya çıkmaya başladı. Daha çok korktum. Sonra bağırmaya başladım. Deprem durmuyor. İlk depremden beri çadırda yaşıyoruz. Evimizde hasar yok ancak ufak çatlaklar olmasına karşın yine çadırda kalıyoruz. Dün evime gideyim dedim. Ancak yine deprem olunca korktum. Bir gün duruyor, sonra tekrar başlıyor. Sıkıntımız deprem korkusu” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ OKULDAN SOĞUDU”

Depremler sebebiyle psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden 45 yaşındaki Habibe Eren, çocuklarının da okuldan soğuduğunu dile getirdi. Eren, “Akşam yemek yiyecektik. Hepimiz çadırda toplandık. Sonra deprem oldu. Hepimiz dışarı çıktık. Biz de ilk depremden beri çadırda kalıyoruz. Psikolojimiz altüst oldu. Çocuklarımızı birkaç gündür okula gönderiyorduk. Ancak son depremden sonra artık okula gitmek istemiyorlar. Çadır okul istiyoruz. Biz evlerden nasıl soğuduysak çocuklarımız da okuldan soğudu” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden 37 yaşındaki Hacer Öztürk de, “Çok kötü sallandık. Bir aydır sallanıyoruz. Bize dört ay daha bu sallantıların devam edeceği söyleniyor. Çocuklarımızı kesinlikle okula göndermek istemiyoruz. Çadır kent kursunlar. Biz kendimiz için değil çocuklarımız için istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“OKULA GİREMİYORUZ KORKUYORUZ”

Depremin yaşandığı mahalledeki 75.’inci Yıl Ortaokulu ve ilkokulu 5. sınıf öğrencisi Hanife Eren ise deprem korkusu sebebiyle okula gitmek istemediğini belirterek, “Okula giremiyoruz, korkuyoruz. Müdürler bir konteyner okulu kurabilir” dedi.

8. sınıf öğrencisi Buse Sertel ise, deprem korkusu sebebiyle okula gidemediklerini ve bu nedenle eğitim-öğretimden uzak kaldıklarını belirterek, “Deprem olunca okulumuz yıkılırsa diye korkuyorum. Okula gidemediğim için düzgün eğitim alamıyoruz. Eğer eğitim alamazsak iyi bir liseye de gidemem” diye konuştu.

VATANDAŞ NET AÇIKLAMA BEKLİYOR

Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kar, 22 Ocak tarihinde yaşanan 5.4 depremin ardından mahallelerinde 106 ağır hasarlı ve 66 hafif hasarlı bina olduğunu, depremin ardından mahallelerine 183 çadır ile 30 tane konteyner kurulduğunu belirterek, mahalle sakinlerinin yaklaşık 1 aydır çadırda kaldığını ifade etti. Muhtar Kar, vatandaşın beklentileri hakkında da şöyle konuştu:

*Tam deprem bitti derken dün yine 5.2 ile sallandık. İnsanlar depreme alışıyor derken, dün korkular yine başladı ve ikiye katlandı. Hasarlı binalarda hasar arttı. Vatandaşımız en büyük beklentisi ‘sonumuz ne olacak ve nereye gidiyor’ sorusuna bir yetkilinin tam cevap vermesi. ‘Tedirgin olmayın’ şeklinde açıklamalar bekliyoruz.