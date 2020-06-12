Sahilde korkutan görüntü! Maske yok, mesafe yok

Corona virüsle mücadelede başlatılan yeni süreçle birlikte sosyal hayat yeniden canlandı. İstanbul’da birçok vatandaş, sıcakların da etkisiyle kendini sahile attı.

Kadıköy’ün gözde noktalarından biri olan Caddebostan Sahili’nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

Gençlerin bir kısmı çimlerde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirdi, bir kısmı ise sahilde spor yaptı. Sahile akın eden vatandaşlarda bazılarının maske ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi dikkat çekti.

VAKALAR ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayımladığı güncel verilerde, vaka sayılarında artış gözlemlenmiş ve sayılar yeniden binin üzerine çıkmıştı. DHA