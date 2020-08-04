Son dakika… Malatya’da 5.2’lik deprem! Adıyaman’da da hissedildi… (Son depremler)

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 5.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak verdi. Last Earthquake adlı deprem uygulaması, depremin Adıyaman Sincik’te yaşandığını duyurmuştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER